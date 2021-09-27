Вышел новый тизер-трейлер четвертого сезона «Очень странных дел»

Netflix показал тизер-трейлер четвертого сезона «Очень странных дел» на презентации «Тудум», посвященного проектам онлайн-кинотеатра.

Ролик начинается с кадров семьи, которая переезжает в новый дом где-то в 1950-х. В нем начинаются странные вещи — выключается свет, а во дворе разбросаны тушки мертвых животных. Во время мирного семейного ужина начинается ужас.

После этого кадр сменятся на героев «Очень странных дел», которые оказываются в этом же доме, но спустя пару десятилетий. Здание все еще кишит странностями.

Источник: daily.afisha.ru