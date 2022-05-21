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Вышел новый тизер корейской версии «Бумажного дома»
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Сегодня в 10:10

Вышел новый тизер корейской версии «Бумажного дома»

Стриминговая платформа Netflix опубликовала новый тизер южнокорейской адаптации своего хита «Бумажный дом».

Сериал получил название «Бумажный дом: Корея» и также посвящен ограблению. Главные герои — банда из семи человек в красных комбинезонах и корейских масках.



Режиссером проекта выступил Ким Сон Хон, известный по сериалам «Голос», «Игра лжецов», «Гость» и «Черный», а сценаристом — Чжэ Рю Ен. Шоу спродюсировал Алекс Пина — шоураннер «Бумажного дома».

Роль Берлина исполнил Пак Хэ Су из нашумевшего сериала «Игра в кальмара», Токио сыграла Чон Чжон Со, а Профессора — Ю Чжи Тхэ.

Премьера корейского «Бумажного дома» запланирована на 24 июня.

Источник: daily.afisha.ru

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