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Вышел новый тизер финального сезона «Убивая Еву»
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Сегодня в 10:26

Вышел новый тизер финального сезона «Убивая Еву»

В сети появился новый тизер финального, четвертого сезона драмы «Убивая Еву». Премьера сериала состоится 27 февраля 2022 года.


Сериал «Убивая Еву» основывается на серии шпионских романов Люка Дженнингса и рассказывает о британской разведчице Еве, которой нужно поймать психопатку-убийцу Вилланелль. В главных ролях — Сандра О и Джоди Комер.

Главным сценаристом выступила Лаура Нил, известная по сериалам «Половое воспитание» и «Мой безумный дневник».

Источник: daily.afisha.ru

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