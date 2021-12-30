Вышел новый тизер финального сезона «Убивая Еву»

В сети появился новый тизер финального, четвертого сезона драмы «Убивая Еву». Премьера сериала состоится 27 февраля 2022 года.
Actions have consequences. #KillingEve pic.twitter.com/IIFz5zI7AU— Killing Eve (@KillingEve) December 28, 2021
Сериал «Убивая Еву» основывается на серии шпионских романов Люка Дженнингса и рассказывает о британской разведчице Еве, которой нужно поймать психопатку-убийцу Вилланелль. В главных ролях — Сандра О и Джоди Комер.
Главным сценаристом выступила Лаура Нил, известная по сериалам «Половое воспитание» и «Мой безумный дневник».
Источник: daily.afisha.ru