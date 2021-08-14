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Вышел новый альбом The Killers
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Сегодня в 10:37

Вышел новый альбом The Killers

Американская рок-группа The Killers представила седьмой альбом Pressure Machine.


Всего на пластинке вышло 11 треков, а в песне Runaway Horses приняла участие инди-певица Фиби Бриджес.

Альбом спродюсировали Джонатан Радо и Шон Эверетт, которые ранее плотно сотрудничали с группой.

Источник: daily.afisha.ru

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