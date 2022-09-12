Вышел кинематографический трейлер новой части Assassinʼs Creed

Ubisoft рассказала подробности Assassinʼs Creed Mirage. Также компания представила кинематографический трейлер игры, релиз которой намечен на 2023 год.

Центральным героем выступит Басим из Assassin’s Creed: Valhalla, а местом действия станет Багдад. Игроки проследят путь героя от уличного вора до ассасина.

Главным ориентиром стали классические экшен-приключения, а основной акцент будет сделан на стелс. Обладательница «Эмми» Шохре Агдашлу сыграет наставницу Басима по имени Рошан.

Источник: kanobu.ru