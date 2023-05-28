Вышел игровой трейлер Diablo IV

Релиз Diablo IV фанаты ждут больше десяти лет: третья часть успешной франшизы вышла еще в 2012, а подробности о продолжении стали появляться только в прошлом году, когда представители Activision Blizzard показали первый трейлер. Теперь до выхода игры остались считанные дни, после чего геймеры смогут прощаться с семьей, друзьями и коллегами, потому что ничто больше не сможет помешать им отправиться в темный мир Diablo.

В преддверии релиза разработчики представили еще один трейлер, и данный ролик стоит того, чтобы его увидеть. Это игровой трейлер, с живыми актерами, создательницей которого выступила оскароносная Хлоя Чжао. Она известна как режиссер «Земли кочевников» и «Вечных». Сорежиссером выступил Кику Оэ, создатель детектива The Lines. Трейлер красочно показывает мрачный мир, в которой предстоит отправиться игрокам Diablo: в Санктуарии — мрачном городе, населенном ужасными монстрами — идут ожесточенные бои между представителями небес и ада.

Источник: srsly.ru