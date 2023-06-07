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Вышел дебютный трейлер продолжения сериала «И просто так»
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Главный

03.06.2023

Вышел дебютный трейлер продолжения сериала «И просто так»

В сети появился дебютный трейлер второго сезона сериала «И просто так» — спин-оффа «Секса в большом городе». Премьера продолжения состоится 22 июня на стриминговом сервисе Max.

Шоу расскажет о дальнейшей жизни трех героинь — Кэрри, Шарлотты и Миранды, а также их близких.



В сериале снялись Сара Джессика Паркер, Синтия Никсон, Кристин Дэвис, Сара Рамирез, Сарита Чудхури, Николь Ари Паркер, Карен Питтман, Марио Кантоне, Дэвид Эйгенберг, Эван Хандлер, Кристофер Джексон, Ниалл Каннингем, Кэти Энг и Алекса Суинтон.

Источник: daily.afisha.ru

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