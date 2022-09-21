Выпускник Y Combinator даст советы по подаче заявки в инкубатор

Выпускник Y Combinator Джофри Си проведет онлайн-митап для интересующихся участием в программе 22 сентября.

Джофри Си участвовал в программе инкубации со стартапом Poko Fund — инвестфондом, специализирующимся на проектах Web3. Также Си входит в специальную рабочую группу Всемирного экономического форума по цифровым валютам.

До этого он работал над проектами в США, Китае, Индии, КНДР, Южной Корее и странах Юго-Восточной Азии.

На митапе Си расскажетоб особенностях подачи заявки на Y Combinator и поделится со стартаперами из Центральной Азии ключевыми советами для этого.

Источник: spot.uz