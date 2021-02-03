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Выбран казахстанский фильм, претендующий на «Оскар»
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Сегодня в 10:43

Выбран казахстанский фильм, претендующий на «Оскар»

Казахстанский фильм «Ұлы дала зары» выдвинут на главную кинопремию года голливудский «Оскар».

Картина попала в лонг-лист конкурса в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». Фильм был выбран Оскаровским комитетом Казахстана при Союзе кинематографистов страны. В состав жюри входят известные деятели киноискусства: Асанали Ашимов, Олег Борецкий, Фархат Абдраимов, Фархад Шарипов, Арман Асенов, Сатыбалды Нарымбетов и Игорь Вовнянко.

Художественный фильм основан на реальных исторических событиях. Картина повествует о голодоморе в 1920-30 годах, когда от голода погибло около 70 процентов населения страны.

Источник: tengrinews.kz

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#казахстан #кино #фильм #оскар
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