Выбран казахстанский фильм, претендующий на «Оскар»

Казахстанский фильм «Ұлы дала зары» выдвинут на главную кинопремию года голливудский «Оскар».

Картина попала в лонг-лист конкурса в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». Фильм был выбран Оскаровским комитетом Казахстана при Союзе кинематографистов страны. В состав жюри входят известные деятели киноискусства: Асанали Ашимов, Олег Борецкий, Фархат Абдраимов, Фархад Шарипов, Арман Асенов, Сатыбалды Нарымбетов и Игорь Вовнянко.

Художественный фильм основан на реальных исторических событиях. Картина повествует о голодоморе в 1920-30 годах, когда от голода погибло около 70 процентов населения страны.

Источник: tengrinews.kz