Всемирно известный проект «Третий рай» будет впервые представлен в Казахстане

8 июля в городе Нур-Султан в знак солидарности 75-летия Организации Объединенных наций состоится онлайн-презентация арт-инсталляции «Третий рай», организованная креативным агентством Artios и ООН в Казахстане, при поддержке акимата.



Концепция авторства известного итальянского художника Микеланджело Пистолетто будет впервые воплощена в Казахстане. «Третий Рай» — третья фаза человечества, реализованная в виде сбалансированной связи между искусственным и природным, а также отображает стремление человечества к достижению целей устойчивого развития. Важная часть концепции «Третьего рая» — экологическое мышление и критика антропоцентрического сознания, что также отражает основные идеи и направления деятельности ООН.



Арт-инсталляция будет расположена на бульваре Нуржол, в амфитеатре перед резиденцией президента Республики Казахстан — Акорда.



Предыдущие воплощения инсталляции «Третий рай» выставлялись в Лувре, штаб-квартире ООН в Женеве, Совете Европейского Союза, Милане, Токио и многих других городах мира.

