«Все включено», 196 номеров и устричная ферма: новый пляжный отель в ОАЭ

Address Hotels + Resorts — это первый гостиничный бренд Emaar Hospitality Group. Отели сети занимают отдельную нишу на международном рынке сферы услуг, устанавливая новые стандарты гостеприимства и исключительного качества обслуживания.Планируемая дата открытия — 15 июля 2021 года.Общая территория Address Beach Resort Fujairah составит больше 53 000 м2. Для проживания взыскательных туристов будут доступны 196 изысканных номеров, включая роскошный «президентcкий люкс» площадью 441 м2.Также в отеле разместятся несколько ресторанов и лаунж-зон, фирменный SPA-центр The SPA at Address, три каскадных бассейна, современный фитнес-центр, детский клуб и игровая площадка на открытом воздухе, а также дайвинг-центр.Кроме того, для гостей отеля разработана активная программа развлечений, включающая в себя пешеходные экскурсии, занятия хайкингом и посещение устричной фермы Dibba Bay Oyster Farm.Вслед за успешным открытием Address Beach Resort в Дубае в конце 2020 года, наш новый комплекс в Фуджейре станет вторым пляжным отелем сети в ОАЭ.которые выбирают для своего отпуска курортные комплексы премиум-класса и привыкли к высочайшему уровню сервиса и гостеприимства.





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