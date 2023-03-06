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«Все везде и сразу» установил рекорд на Spirit Awards. Фильм забрал семь наград
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Сегодня в 11:32

«Все везде и сразу» установил рекорд на Spirit Awards. Фильм забрал семь наград

Церемония вручения состоялась вечером 4 марта в Санта-Монике.

Фурор произвела лента «Все везде и сразу» Дэниела Шайнерта и Дэна Квана. На Spirit Awards фантастическая комедия о безумном погружении в мультивселенную завоевала победу сразу в семи номинациях, став абсолютным рекордсменом за всю историю награды.

Ее признали самой достойной в главной категории премии — «Лучший фильм». Шайнерта и Квана отметили за режиссуру и сценарий, а Пол Роджерс получил статуэтку за монтаж. В основной актерской категории победу одержала Мишель Йео, Ке Хюи Куан обошел всех в номинации «Лучшая второстепенная роль», Стефани Сюй стала самой талантливой начинающей артисткой.

Источник: srsly.ru

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