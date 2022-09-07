Все, что нужно знать о стипендиях для учебы в США, Великобритании, Франции, Канаде и Китае

Учеба за рубежом может быть затратным делом. Поэтому многие страны оказывают финансовую помощь иностранным студентам. Рассказываем, где найти стипендию, которая подойдет вам.





США





Стипендии в США выплачивают университеты, государство и частные организации. Их средний объем — 25-50% от стоимости обучения. Рассчитаны на все уровни образования — бакалавров, магистрантов, PhD.

Merit-based scholarships

Выплачивают абитуриентам за отличную учебу и другие академические достижения.

Стандартный пакет документов: диплом с транскриптом оценок, сертификаты SAT и TOEFL для бакалавров, GRE или GMAT для магистрантов, мотивационное письмо, участие в конференциях, научные публикации, опыт работы или волонтерской деятельности.

Примеры вузов с Merit-based scholarships: Duke University, Wesleyan University.





Need-based scholarships

Финансовая помощь студентам, которые не могут сами оплатить обучение.

Для сбора нужной информации и документов многие вузы используют единые формы CSS profile и IDOC packet.

Примеры вузов с Need-based scholarships: California Institute of Technology, Columbia University.

Need-blind вузы

В конкурсе учитывают только портфолио будущего студента, а его финансовое состояние в расчет не берут. Покрывают до 100% расходов: стоимость обучения, и проживание, и питание, и учебные материалы.

Всего есть пять Need-blind-вузов: Harvard University, Yale University, Princeton University, MIT, Amherst College.

Assistantship





Еще один способ сократить расходы на образование в США — получить должность ассистента в университете. Это работа на кампусе до 20 часов в неделю для студентов магистратуры и PhD.

Assistantship со стопроцентной скидкой и дополнительной стипендией можно получить, например, в Georgia State University и University of Michigan.

Спортивные стипендии

Самые популярные виды спорта в университетах — это футбол, баскетбол, хоккей, гольф, регби, теннис, легкая атлетика. Стипендии для спортсменов выплачивают университеты или сторонние организации. Самая известная — National Collegiate Athletic Association.

The Fulbright Program

Программа культурного обмена между США и другими странами через образование и стажировки. В рамках Фулбрайта студенты, ученые, преподаватели и профессионалы из США получают гранты для обучения, проведения исследований, преподавания или реализации своих талантов за рубежом.

International Fellowship

Для женщин со всего мира от American Association of University Women. Размер выплаты составляет 18 000 $ для магистрантов, 20 000 $ для PhD.

Institute for Human Studies

Стипендия для студентов PhD, занимающихся исследованиями современного либерализма. Размер выплаты — до 15 000 $. Финансируются исследования в области экономики, политологии, философии, права, истории, социологии и других смежных наук.

Сайты агрегаторы, где можно искать стипендии в США: internationalscholarships.com, educationUSA.

Великобритания





Государственные стипендии часто покрывают полную стоимость обучения, а университетские — 10-30% от стоимости обучения. Рассчитывать на стипендии могут и бакалавры, и магистранты, и студенты PhD.

Academic Merit Scholarships

Выдаются за достижения в учебе. Учитываются: средний балл GPA, уровень английского языка — желательно не ниже IELTS 7.0, наличие научных публикаций, участие в конференциях.

Часто университеты автоматически рассматривают своих абитуриентов на academic merit scholarships, но на крупные стипендии заявление нужно подавать отдельно. Оно может включать мотивационное письмо и план исследования.

Примеры Academic Merit Scholarships: Gates Scholarship, University of Bristol.





Alumni Scholarships

Скидки для выпускников, которые продолжают обучение на магистратуре в том же вузе. Если вы, например, заканчиваете University of East Anglia, то обучение в магистратуре там же обойдется в два раза дешевле.

Low Income Scholarships

Можно рассчитывать, если доход вашей семьи ниже определенной суммы. В зависимости от университета это 19 575-73 407 $ в год. Большинство из них частично покрывают затраты. Средний размер выплат — 1 223-3 670 $ в год.

Кроме материального положения, комиссия обычно учитывает и академические достижения. Поэтому высокий средний балл и хорошее портфолио все еще пригодятся.

Примеры Low Income Scholarships: Oxford University, University College London.

Performance-based Scholarships

Стипендии за достижения в спорте и творчестве. Чаще всего это небольшие выплаты в 1223-2447 $. Их цель — не снизить стоимость обучения, а поддержать талантливого студента в его занятиях, чтобы он мог купить необходимый инвентарь или музыкальный инструмент.

Чтобы участвовать в конкурсе, нужно выступать в юниорской лиге на международном уровне. Самые популярные студенческие виды спорта в Британии — футбол, легкая атлетика, регби, теннис, баскетбол, гребля, гольф и крикет.

Примеры Performance-based Scholarships: University of Birmingham.

Chevening





Одна из самых привилегированных стипендий в мире. Оплачивает все расходы. Для поступления нужны диплом бакалавра, двухлетний опыт работы, заполненная заявка, четыре эссе и две рекомендации.

Rotary Peace Fellowships

Организация Rotary International полностью оплачивает расходы на обучение, проживание питание и проведение исследования. Стипендиаты учатся по магистерской программе в одном из пяти центров Peace Studies — исследований мира. В Британии он находится в University of Bradford. Соискателям необходимо минимум три года опыта работы, а их исследовательский проект должен быть связан с peace and development studies.

Сайты агрегаторы, где можно искать стипендии в Великобритании: euraxess.org, royalsociety.org.

Франция





Bourses d'études — общее название всех стипендий и грантов во Франции. Разницы между ними нет. Второй распространенный термин — l’aide — подразумевает финансовую помощь. Еще есть allocation, но он встречается реже всего. Стипендии рассчитаны в основном на студентов магистратуры и докторантуры. Бакалавры больше получают финансирование от вузов.

Самые крупные стипендии можно получить от государства. Полную или частичную финансовую помощь можно найти в любом высшем учебном заведении. Третий вид — гранты от компаний и некоммерческих организаций. Их получить сложнее всего.





Критерии для получения стипендии

Успеваемость. Потребуются высокие баллы по профильным предметам и средний балл 4 из 5. Приветствуется участие в олимпиадах, научных проектах, наличие публикаций.

Мотивационное письмо. В нем важно объяснить, зачем вам учиться во Франции и почему вы не можете сделать это без стипендии.

Для магистратуры и докторантуры большую роль играет исследовательский проект. В нем нужно правильно представить актуальность и проблематику.

Государственные стипендии

Programme de Bourses d’études et de couverture sociale de l’Ambassade de France — государственная стипендия рассчитанная на магистерские программы. Покрывает стоимость обучения, страховку, визовый сбор, выплаты в размере 700 $. Подать могут студенты любого направления.

Eiffel Scholarship — правительственная программа для студентов магистратуры и PhD. Претендовать могут иностранцы одного из этих направлений: инженерные науки, экономика и управление, политика, право. Освобождает от регистрационных сборов, оплачивает билеты и ежемесячные выплаты.

Стипендии от университетов

Institut d'études politiques de Paris Science Po — стипендия для иностранных студентов, уровня бакалавриата или магистратуры в университете Science Po. Выплаты могут доходить до 13 000 $ за три года.

Льготы для студентов

Со специальной картой можно экономить 50% при проезде. Скидка на билеты в музеи, кино и театры. Главное — показывать студенческий билет. При вузах действуют службы профилактической медицины, которые позволяют пройти бесплатное обследование.

Сайт-агрегатор для поиска стипендий для учебы во Франции: campusbourses.campusfrance.org

Канада





Согласно статистике, 1 из 40 студентов, участвующих в конкурсе, получает стипендию. Средний размер покрытия обучения в Канаде — 25 — 50%. Минимальный срок, за который необходимо начать подготовку документов — 12 месяцев.

Чтобы будущий бакалавр получил финансовую поддержку, он должен поступить в университет сразу после школы или колледжа. Кандидат должен обладать высоким GPA, результатом 7.0 или выше в языковом тесте IELTS.

Постдипломным студентам необходимо предоставить комиссии выпускную работу и планируемый научный проект. Преимуществом будет наличие научных публикаций и опыта преподавания.





Государственные стипендии

Vanier Canada Graduate Scholarships — выплачивается в течение трех лет, 38 888 $ в год. Необходимо поступить в канадский вуз, являющийся партнером программы, вне зависимости от изучаемого предмета. Претендентов оценивают по трем критериям: лидерским качествам, академическим достижениям и исследовательскому потенциалу.

Banting Postdoctoral Fellowships — 108 886 $ на два года. Получить ее могут студенты, которые изучают естественные, технические, гуманитарные науки или проводят исследования в области медицины. Для комиссии наибольшее значение имеет будущий исследовательский проект и его влияние на науку и общество.

Стипендии провинций

Стипендию можно получить не только от правительства, но и от провинций Канады. Например, в Онтарио существуют две стипендии: Ontario Graduate Scholarship могут получить постдипломные студенты-отличники, обучающиеся в вузах Онтарио. Финансовая помощь по этой стипендии составит 3 889 $ в семестр, она рассчитана на полтора года.

Ontario Trillium Scholarship направлена на привлечение в страну талантливых аспирантов. Стипендиат ежегодно получает 31 110 $ в течение четырех лет.

Независимые стипендии

Рассчитаны на студентов постдипломных программ, имеют ограничения по области исследования.

Trudeau Foundation Awards — доступна для студентов, изучающих гуманитарные и социальные науки. Рассчитана на три год, выплата — от 15 555 $ до 31 110 $ ежегодно.

Mitacs Accelerate — финансовая помощь в размере 11 666 $ предоставляется аспиранту на научный проект.

Стипендии от университетов

Канадские университеты спонсируют студентов на всех уровнях образования: от бакалавриата до аспирантуры. Каждый престижный вуз имеет свою стипендиальную программу: York University International Student Scholarships, University of British Columbia, Carleton University.

Китай





Правительство и независимые фонды выделяют много грантов, суммы которых позволяют полностью или частично покрывать расходы на обучение и проживание в Китае.

Чтобы получить стипендию студенту бакалавриата необходимо быть не старше 25 лет, магистратуры — не старше 35 лет, докторантуры — 40 лет. Также необходимо иметь высокую академическую успеваемость и хорошее здоровье.





Государственные стипендии

The Great Wall Fellowship Program — ежегодная стипендия от Министерства образования Китая. Предоставляется студентам, получившим рекомендацию от культурного фонда UNESCO. Программа ориентирована на научных сотрудников. В месяц выплачивается до 2000 юаней.

Local Government Scholarships выдаются на локальном уровне. Кандидатов отбирает администрация города или провинции, где находится университет.

China/Shanghai Cooperation Organization Scholarship Scheme — стипендия для студентов из стран ШОС. Сумма — 1400-2000 юаней.

Независимые стипендии

Schwarzman Scholars — полная финансовая помощь предоставляется студентам англоязычных программ магистратуры, изучающих политику, экономику и бизнес или международные исследования в Tsinghua University.

Confucius Institute Scholarships — программа направлена на популяризацию китайского языка и культуры. Оказывает полную и частичную финансовую поддержку.

Стипендии от университетов

Beijing Institute of Technology — один из лучших вузов Китая, известный качеством преподавания и высоким уровнем трудоустройства. Предлагает финансируемые программы для магистрантов и докторантов, которые преподаются на двух языках — английском и китайском. Стипендия оплачивает учебу, перелет, медицинскую страховку, ежемесячные выплаты на проживание в размере 3 000 юаней для магистров, 3500 для докторантов.

Hohai University Scholarship — покрывает все расходы на обучение. Стипендиаты получают выплаты в размере 1000-1500 юаней в зависимости от научной степени.