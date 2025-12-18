Youtube Перейти на официальный канал WE Project в Telegram Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
WE
Вратарь «Кайрата» Анарбеков обошел Мбаппе в престижном рейтинге
Новости Центральной Азии и мира

13.12.2025

Вратарь «Кайрата» Анарбеков обошел Мбаппе в престижном рейтинге

Одним из героев подборок SofaScore стал казахстанский футболист вратарь алматинского клуба «Кайрат» Темирлан Анарбеков.

Казахстанец возглавил рейтинг игроков с наиболее высокой оценкой. Анарбеков успел сыграть в общем этапе четыре матча: с «Пафосом», «Копенгагеном», «Олимпиакосом» и «Интером», и за действия во всех них суммарно набрал от экспертов 8.9 баллов.

Этот результат оказался наилучшим среди всех игроков всех клубов-участниц общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/26. Даже среди тех, кто сыграл все шесть матчей из шести возможных.

Так, на втором месте в рейтинге после Анарбекова в рейтинге нападающий «Реал Мадрид» Килиан Мбаппе с оценкой 8.34. Тройку лучших футболистов Лиги чемпионов после Анарбекова и Мбаппе замыкает Виктор Осимхен из «Галатасарая» — 8.33. В Топ-5 также вошли российский вратарь норвежского клуба «Бодо Глимт» Никита Хайкин — 8.1, и португалец Витинья из ПСЖ — 7.92.

Источник: inform.kz

#казахстан #футбол #кайрат #рейтинг
