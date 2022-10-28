Впервые в Казахстане выступит легендарная Original Enigma Voices

Легендарная Original Enigma Voices впервые посетит Казахстан в рамках своего мирового турне. Участники Enigma выступят со своими хитами: Sadeness, Return to Innocence, Gravity of Love и многими другими.

В туре также участвуют приглашенные артисты, знакомые по работе с Enigma — Andru Donalds, Angel X и Fox Lima. По словам Andru Donalds, концерт будет чудесным и запоминающимся путешествием в очаровательную природу звука.

Проект под руководством музыкального продюсера Мишеля Крету продал более 70 миллионов альбомов по всему миру и был удостоен чести более чем в 100 «платиновых» номинациях. ENIGMA посетит Казахстан с двухчасовым шоу, во время которого представит программу вместе со струнным оркестром.

В Астане концерт пройдет на сцене ЦКЗ Qazaqstan 20 ноября 2022 года в 19:00.

В Алматы артисты выступят на сцене Almaty Arena 22 ноября 2022 года в 20:00.

Проект Enigma был создан в 1990 году немецким продюсером Мишелем Крету. Его музыка привлекла миллионы слушателей к уникальному звуку с особенным стилем, григорианским песнопением, этническими псалмами, церковным звоном.

Спешите приобрести билеты на сайтах: ticketon.kz, almaty-arena.kz.

Организатор проекта: Event-агентство @vi_project_kz_.