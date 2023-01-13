Впервые в Казахстане: Нобелевский лауреат стал штатным профессором в Auezov University

Нобелевский лауреат Рае Квон Чунг стал штатным профессором в одном из ведущих многопрофильных вузов страны — Южно-Казахстанском университете им. М. Ауэзова.

Благодаря слаженной работе Нобелевского фестиваля и Auezov University подписано соглашение о том, что Нобелевский лауреат премии мира 2007 года, один из выдающихся экспертов в области зеленой экономики Рае Квон Чунг откроет «Центр новой климатической экономики» в Auezov University и будет его штатным профессором — full time Professor.

Центр станет первым в Центральной Азии и СНГ институтом по внедрению новой модели экономического развития на принципах устойчивого роста, зеленых технологий и сокращения влияния климатических изменений на окружающую среду.

Рае Квон Чунг — Лауреат Нобелевской премии, член Международного комитета по присуждению премии «Глобальная энергия», член правления Фонда Пан Ги Мун «За светлое будущее», советник Генерального секретаря ООН по вопросам изменения климата.

Также профессор Чунг предложил идею одностороннего Механизма чистого развития в рамках Киотского протокола, чтобы позволить развивающимся странам инициировать проекты по сокращению выбросов парниковых газов по собственной инициативе.

С января 2023 года профессор Чунг будет читать лекции студентам Auezov University по два академических часа в неделю по дисциплине «Зеленая экономика и изменение климата», где затронет такие важные темы, как экономика водорода, геотермальная и термоядерная энергия, возобновляемые источники энергии, топливные ячейки, системы хранения энергии, электромобили, системы улавливания концентрации СО2, изменение климата-причины, следствия и пути решения.

В данное время под руководством Рае Квон Чунга разрабатывается новая инновационная программа MBA при Auezov University по зеленой экономике для будущих лидеров. Курировать будет профессор Чунг, а преподавать — ведущие международные профессора.

Цель программы MBA — обучить новых лидеров пониманию и использованию последних трендов в глобальной экономике, бизнесе и инновациях на опыте передовых международных компаний.