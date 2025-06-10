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Впервые в истории Узбекистан вышел на Чемпионат мира по футболу 2026 года
Новости Центральной Азии и мира

06.06.2025

Впервые в истории Узбекистан вышел на Чемпионат мира по футболу 2026 года

Сборная страны добилась необходимого результата: матч с ОАЭ закончился ничьей 0:0.
Узбекистан стал первой страной из Центральной Азии, которая поедет на Чемпионат мира по футболу. Чемпионат мира 2026 стартует в июне на полях:
— США
— Канады
— Мексики.

Источник: DigestUz

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