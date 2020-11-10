Впервые для казахстанских пользователей будут доступны все бонусы крупнейшей распродажи 11.11 на AliExpress

Самая большая ежегодная распродажа пройдет в этом году с 11 ноября 08:00 по 13 ноября 19:59 по времени Нур-Султана. В это время на площадке можно будет приобрести товары из любых категорий с большими скидками: от смартфонов до бытовой техники, одежды и товаров для дома, причем не только от китайских производителей, но и от российских поставщиков.

Для жителей Казахстана в этом году распродажа впервые пройдет в расширенном формате: будут доступны скидки до 90% на все категории товаров и другие бонусы, не представленные ранее для пользователей региона. Помимо скидок казахстанцы смогут воспользоваться специальными кодами и купонами, которые можно будет отследить на платформе, а также поучаствовать в интерактивах с возможностью приобрести топовые товары с внушительными скидками, выполняя различные задания и участвуя в активностях.

Кроме того, самые активные пользователи, заработав 25 стикеров, примут участие в борьбе за суперприз крупнейшей распродажи — долю от 1 млн долларов, доступную в формате купонов. Суперприз будет разделен между всеми участниками, набравшими в онлайн-игре по 25 стикеров.