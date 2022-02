Возможности для учебы и интересные новости: что можно найти в Telegram-канале Creative Asia

Да-да у нас есть Telegram-канал! Мы назвали его Creative Asia, потому что он создан для современных и креативных людей, которые хотят развиваться, использовать все возможности и оставаться в тренде событий. В нашем материале — классные посты, после которых вам захочется подписаться.





США, Великобритания и Китай: 6 летних программ от лучших университетов мира с финансовой помощью





Oxford Summer Courses , Великобритания





Виртуальные и очные летние программы от Oxford University для ребят возрастом от 9 до 24 лет. Участникам предлагаются 50 курсов в разных направлениях, которые ведут лучшие преподаватели вуза. Также в расписании: конференции и семинары, прогулки и экспедиции за город. При каждой программе есть фонд, который, при необходимости, помогает с финансированием.

International Summer School of German Language and Culture в Heidelber University, Германия





Месячная летняя программа, посвященная изучению языка и культуры Германии. Участники летней программы должны быть старше 18 лет. Помимо курсов в расписании поездки по стране и семинары с известными культурными деятелями. Школа участвует в программе DAAD. За финансовой помощью можно обратиться сюда.

Бесплатная учеба в Европе: 7 вузов с высоким Acceptance Rate и стипендиальными программами





University of Leuven, Бельгия — 100%





Один из старейших университетов, основанный в 1425 году, сейчас имеет 13 кампусов по всей стране. В вузе 95 программ для бакалавров, магистрантов и докторантов, преподаваемых на английском языке. Все они группируются в три больших направления: гуманитарные и социальные науки, инженерия и технологии, биомедицина. В University of Leuven есть 24 стипендиальные программы для иностранных студентов — среди них полные и частичные.

Посмотреть доступные стипендиальные программы можно здесь.

University of Milan, Италия — 90%





Крупнейший государственный вуз в Милане и Ломбардии, входит в Лигу европейских исследовательских университетов. В нем десять факультетов, в которых учат на 77 программах бакалавриата и магистратуры, и 34 докторантуры. University of Milan предлагает три грантовые программы специально для иностранных студентов и несколько общих.

Посмотреть доступные стипендиальные программы можно здесь.

10 бесплатных онлайн-курсов для тех, кто хочет знать как устроены общество, экономика и политика





Лекции Александра Аузана о том, как связаны экономика и культура, почему некоторые нации маскулинные, а другие феминные, зачем доверять друг другу и где России искать свое экономическое чудо.

Ecology.Technology.Anime от Тюменского университета





Авторский курс профессора Школы перспективных исследований Даскина Драма. На примерах из японского аниме и манга он рассматривает проблемы отношений экологической и технологической картин мира. Курс читается на английском языке, но в каждом видео есть субтитры, задания тоже на русском.

Учеба, культура, наука и развлечения: 15 интересных ресурсов в онлайн-формате





Учиться





EdX — ведущий портал международного онлайн-образования, созданный Гарвардским университетом и Массачусетским технологическим институтом, открывающий доступ к курсам и лекциям лучших университетов мира.

Просвещаться





Google Arts & Culture — интернет-платформа, предоставляющая доступ к изображениям произведений искусства с высоким разрешением. Подборки, выставки, истории — можно залипнуть надолго.

Развлекаться





Looks Like You Need Iceland — авторы установили колонки в разных местах Исландии и транслируют туда все, что произнесут пользователи в микрофон на сайте.

Стипендиальные программы на весну 2022 года: требования, документы и дедлайны

Стипендия от University of Geneva , Швейцария





Предлагаются магистерские программы в астрономии, биологии, химии и биохимии, информатике, математике, физике, фармацевтических науках, науки о Земле и окружающей среде.

В пакет документов входят: CV, копии дипломов, транскриптов и паспорта, мотивационное письмо с описанием научных целей, желательны два рекомендационных письма и сертификаты международных тестов.

Размер стипендии — CHF 10 000-15 000 в год.

Дедлайн: 15 марта.

Стипендия от Australian National University , Австралия





Стипендия предлагается студентам-исследователям по всем образовательным программам.

В пакет документов входят дипломы и транскрипты, план исследовательской деятельности, сертификат о знании английского языка.

Стипендия оплачивает обучение, проживание и перелет, всего — $28 854 в год.

Дедлайн: два раунда подачи заявок, до 31 августа и 15 апреля каждый год.

Сериалы про ярких лидеров, руководителей и предпринимателей





Минисериал-хроника, описывающий жизнь семейства Кеннеди. В нем затронуты практически все значимые исторические события XX века. В каждой серии — примеры правильного управления людьми и нестандартного мышления.

Сериал рассказывает об истории Роджера Айлза с момента создания им телеканала Fox News, ставшего одним из влиятельнейших медиа-холдингов в американской истории. История о том, что лидеры далеко не всегда идеальны.

14 подкастов для тех, кто изучает новый язык





Английский язык





Для начинающих: Learn English от British Council — серия подкастов с простым словарным запасом и понятным произношением.

Для продвинутых: Actual Fluency — больше 180 подкастов, в которых много полезной информации о том, как изучать языки, саморазвиваться и узнавать что-то новое.

Японский язык





Для начинающих: Learn Japanese Pod . Подкаст ведут трое друзей — Эми, Алекс и Асука. Вместе они записывают простые диалоги с объяснением грамматических тонкостей. К каждой записи прилагается транскрипт.Для продвинутых: News In Slow Japanese . Записи здесь можно слушать как в замедленном формате, так и в быстром. Встречаются сложные слова, для которых обычно есть перевод и транскрипция.

8 книг, которые помогут разобраться в IT и программировании





Код. Тайный язык информатики , Чарльз Петцольд





Используя предметы и явления повседневности, а также знакомые всем языковые системы, такие как шрифт Брайля и азбука Морзе, американский программист и специалист по работе с Microsoft Windows Чарльз Петцольд рассказывает о загадочной внутренней жизни компьютеров и других «умных» машин.

#Сам себе программист , Кори Альтхофф





Как за год научиться программировать и устроиться разработчиком в Ebay? Автор этой книги на собственном опыте знает, что это возможно, и делится знаниями с читателями. Кори Альтхофф создал универсальный самоучитель, не похожий ни на один другой.

50 стипендиальных программ и грантов, которые помогут поступить за рубеж





Стипендии от фондов, общественных организаций и ассоциаций

Research Fellowship Program от Matsumae International Foundation

Clarendon Fund Scholarship в Oxford University



Правительственные стипендии стран мира





Vanier Canada Graduate Scholarships, Канада

Stipendium Hungaricum, Венгрия



Стипендии для девушек





Стипендии от The American Association of University Women

Стипендия на получение степени МВА от IMD



Гранты от университетов





Стипендиальная программа от Университета Дерби

Стипендия для иностранных студентов от Monash University



