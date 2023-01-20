Возможности для нетворкинга: 10 крутых мероприятий февраля в Центральной Азии

Рассказываем, какие интересные мероприятия планируются в Казахстане, Кыргызстане и Узбекистане в феврале 2023 года.
Казахстан
Digital Almaty, @digital_almaty
Когда: 2-3 февраля
Где: Алматы
В начале февраля в Алматы состоится V Международный цифровой форум. Главная тема дискуссии — современные глобальные вызовы развития индустрии инновационных технологий.
На форуме будут организованы выставки страновых технопарков, международных вендоров и венчурных фондов.
Astana Hub Battle Almaty, @astana.hub
Когда: 2 февраля
Где: Алматы
На мероприятии вас ждут выступления стартапов, новые эмоции и нетворкинг.
Лучшие технологические предприниматели получат денежные призы.
Kolesa JunDay 2023, @kolesagroup
Когда: 17 февраля в 09:00
Где: Алматы
Kolesa JunDay 2023 — cамое крупное и полезное IT-мероприятие для студентов в Казахстане. На ивенте будет актуальная информация по трендовым IT-направлениям.
Участников ждут рабочие кейсы от практикующих специалистов и полезный нетворкинг.
Winter run 2023, @almatymarathon
Когда: 19 февраля
Где: Алматы
Winter Run 2023 — ежегодный зимний забег в Алматы. Для участия необходимо пройти онлайн-регистрацию и оплатить стартовый взнос.
Зимний спортивный фестиваль
Когда: 19 февраля
Где: Астана
19 февраля в столице Казахстана пройдет зимний фестиваль «Буркасын-2023».
Желающие смогут принять участие в состязаниях по 10 видам спорта: лыжные гонки, поднятие гири, армрестлинг, поясная борьба, перетягивание каната, пима-хоккей, соревнования по стрельбе, автоспорт, мотоспорт, зимний футбол.
Суперкубок Казахстана
Когда: 25 февраля
Где: Астана
В столице пройдет Суперкубок Казахстана. Матч между действующим чемпионом страны командой «Астана» и обладателем Кубка Казахстана «Ордабасы» состоится 25 февраля на «Астана-Арене».
Узбекистан
Конкурс Global Game Jam, tashkent.itstep.org
Когда: 3 февраля
Где: Ташкент
3 февраля в Академии IT STEP состоится международный конкурс Global Game Jam.
Это состязание по созданию игр для детей и подростков от 10 до 16 лет. Участники должны будут разработать новую игру за четыре часа.
Музыкальный фестиваль ArtCello-2023
Когда: 11 февраля
Где: Ташкент
Музыкальный фестиваль ArtCello-2023 познакомит зрителей с зарубежными артистами. Гости смогут послушать талантливых виолончелистов в органном зале Консерватории Узбекистана.
Международный акселератор Sber500, sberbank-500.ru
Дедлайн подачи заявок: 14 февраля
«Сбер» запускает новую волну международного акселератора для технологических стартапов Sber500.
Подать заявку могут стартапы со всего мира. Программа рассчитана на 6 недель. Будут отобраны 25 команд, которые пройдут программу и выступят на масштабном демо-дне.
Кыргызстан
Большой сольный концерт Ulukmanapo, @ulukmanapo
Когда: 14 февраля
Где: Бишкек
14 февраля в комплексе Bishkek Arena состоится большой сольный концерт артиста при участии Mirbek Atabekov, Jax 02.14, Sam Cosmo, Shiza, Freeman 996.