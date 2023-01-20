Возможности для нетворкинга: 10 крутых мероприятий февраля в Центральной Азии

Рассказываем, какие интересные мероприятия планируются в Казахстане, Кыргызстане и Узбекистане в феврале 2023 года.





Казахстан

Digital Almaty, @digital_almaty

Когда: 2-3 февраля

Где: Алматы

В начале февраля в Алматы состоится V Международный цифровой форум. Главная тема дискуссии — современные глобальные вызовы развития индустрии инновационных технологий.

На форуме будут организованы выставки страновых технопарков, международных вендоров и венчурных фондов.





Astana Hub Battle Almaty, @astana.hub





Когда: 2 февраля

Где: Алматы

На мероприятии вас ждут выступления стартапов, новые эмоции и нетворкинг.

Лучшие технологические предприниматели получат денежные призы.





Kolesa JunDay 2023, @kolesagroup

Когда: 17 февраля в 09:00

Где: Алматы

Kolesa JunDay 2023 — cамое крупное и полезное IT-мероприятие для студентов в Казахстане. На ивенте будет актуальная информация по трендовым IT-направлениям.

Участников ждут рабочие кейсы от практикующих специалистов и полезный нетворкинг.





Winter run 2023, @almatymarathon

Когда: 19 февраля

Где: Алматы

Winter Run 2023 — ежегодный зимний забег в Алматы. Для участия необходимо пройти онлайн-регистрацию и оплатить стартовый взнос.





Зимний спортивный фестиваль





Когда: 19 февраля

Где: Астана

19 февраля в столице Казахстана пройдет зимний фестиваль «Буркасын-2023».

Желающие смогут принять участие в состязаниях по 10 видам спорта: лыжные гонки, поднятие гири, армрестлинг, поясная борьба, перетягивание каната, пима-хоккей, соревнования по стрельбе, автоспорт, мотоспорт, зимний футбол.





Суперкубок Казахстана

Когда: 25 февраля

Где: Астана

В столице пройдет Суперкубок Казахстана. Матч между действующим чемпионом страны командой «Астана» и обладателем Кубка Казахстана «Ордабасы» состоится 25 февраля на «Астана-Арене».

Узбекистан





Конкурс Global Game Jam, tashkent.itstep.org

Когда: 3 февраля

Где: Ташкент

3 февраля в Академии IT STEP состоится международный конкурс Global Game Jam.

Это состязание по созданию игр для детей и подростков от 10 до 16 лет. Участники должны будут разработать новую игру за четыре часа.





Музыкальный фестиваль ArtCello-2023





Когда: 11 февраля

Где: Ташкент

Музыкальный фестиваль ArtCello-2023 познакомит зрителей с зарубежными артистами. Гости смогут послушать талантливых виолончелистов в органном зале Консерватории Узбекистана.





Международный акселератор Sber500, sberbank-500.ru

Дедлайн подачи заявок: 14 февраля

«Сбер» запускает новую волну международного акселератора для технологических стартапов Sber500.

Подать заявку могут стартапы со всего мира. Программа рассчитана на 6 недель. Будут отобраны 25 команд, которые пройдут программу и выступят на масштабном демо-дне.

Кыргызстан

Большой сольный концерт Ulukmanapo, @ulukmanapo

Когда: 14 февраля

Где: Бишкек

14 февраля в комплексе Bishkek Arena состоится большой сольный концерт артиста при участии Mirbek Atabekov, Jax 02.14, Sam Cosmo, Shiza, Freeman 996.