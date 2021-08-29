Восьмикратный олимпийский чемпион Усейн Болт выпустил сингл со своего дебютного альбома

Бывший ямайский спринтер, которого называли самым быстрым человеком в мире, записал альбом на собственном лейбле 9.58 Records. Он назван в честь рекорда Болта в беге на 100 метров, установленному на чемпионате мира в 2009 году.









Восьмикратный олимпийский чемпион по легкой атлетике Усейн Болт выпустил сингл It’s A Party со своего дебютного музыкального альбома под названием Country Yutes. Пластинка выйдет на следующей неделе.Релиз спродюсировала команда A-Team Lifestyle. Также в нем принял участие менеджер спортсмена Нуджент Уокер.