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Волонтерские программы в Германии, Франции и странах Африки, куда стоит податься в 2023 году
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Сегодня в 14:45

Волонтерские программы в Германии, Франции и странах Африки, куда стоит податься в 2023 году

Собрали интересные возможности для волонтерства в 2023 году.


Volunteering project in the Kinderkiste in Hammelburg

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Где: Германия

Дедлайн: 1 апреля 2023

Работа в Гамбурге. Волонтерам предоставляется полное финансирование, включая ежемесячную стипендию для студента и бесплатное проживание в течение 10 месяцев. Эта возможность предоставляется немецкой организацией.


European Union Volunteering Program 2023

Где: страны Европы

Дедлайн: открытый целый год

Волонтерская программа Европейского союза — это стремление ассоциации предоставить практический опыт молодежи. В European Youth Gateway есть много волонтерских программ, которые позволяют молодым людям познать себя и реализовать свой потенциал.


Paris 2024 Games Volunteer

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Где: Франция

Дедлайн: март-апрель 2023

Летние Олимпийские игры 2024 — 33-е по счету летние Олимпийские игры, которые пройдут в период с 26 июля по 11 августа 2024 года в Париже. Портал для подачи заявок в качестве волонтера открывается в марте 2023 года и будет длится 6-8 недель.

Волонтеры должны быть старше 18 лет, знать французский или английский языки.


UN Volunteers

Где: страны Африки

Дедлайн: открытый

ООН имеет собственную волонтерскую службу, которая работает на постоянной основе. На данный момент многие программы действуют в сети, то есть доброволец может помогать прямо из дома.

От волонтеров требуется знание английского языка, опыт работы, высшее образование.


Go overseas volunteer

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Где: по всему миру

Дедлайн: открытый

Организация собирает волонтерские программы по всему миру с направлениями от сельского хозяйства до искусства. Однако для участия в ней надо внести предоплату. Волонтер может выбирать самые разные программы в течении года.


WWOOF


Где: по всему миру

Дедлайн: открытый

Всемирная организация, объединяющая людей в фермерском хозяйстве. Люди в 130 странах, благодаря платформе, обмениваются опытом, культурой и знаниями.

Волонтером можно поехать в одну из стран. Сфера деятельности — сельское хозяйство, уход за землей, растениями и животными.


Sudan Volunteer Programme

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Где: Судан

Дедлайн: открытый

Международная программа для помощи детям в Судане. Можно выучить арабский язык, познакомиться с культурой страны и получить уникальный опыт. Для участия не надо платить, достаточно лишь заполнить анкету на сайте.


International Volunteer HQ

Где: по всему миру

Дедлайн: открытый

Международная волонтерская организация, с помощью которой можно найти подходящую программу по стране, виду деятельности и условиям. Большинство программ платные, но можно найти и бесплатные.

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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.