Волонтерские программы в Германии, Франции и странах Африки, куда стоит податься в 2023 году

Собрали интересные возможности для волонтерства в 2023 году.
Volunteering project in the Kinderkiste in Hammelburg
Где: Германия
Дедлайн: 1 апреля 2023
Работа в Гамбурге. Волонтерам предоставляется полное финансирование, включая ежемесячную стипендию для студента и бесплатное проживание в течение 10 месяцев. Эта возможность предоставляется немецкой организацией.
European Union Volunteering Program 2023
Где: страны Европы
Дедлайн: открытый целый год
Волонтерская программа Европейского союза — это стремление ассоциации предоставить практический опыт молодежи. В European Youth Gateway есть много волонтерских программ, которые позволяют молодым людям познать себя и реализовать свой потенциал.
Где: Франция
Дедлайн: март-апрель 2023
Летние Олимпийские игры 2024 — 33-е по счету летние Олимпийские игры, которые пройдут в период с 26 июля по 11 августа 2024 года в Париже. Портал для подачи заявок в качестве волонтера открывается в марте 2023 года и будет длится 6-8 недель.
Волонтеры должны быть старше 18 лет, знать французский или английский языки.
Где: страны Африки
Дедлайн: открытый
ООН имеет собственную волонтерскую службу, которая работает на постоянной основе. На данный момент многие программы действуют в сети, то есть доброволец может помогать прямо из дома.
От волонтеров требуется знание английского языка, опыт работы, высшее образование.
Где: по всему миру
Дедлайн: открытый
Организация собирает волонтерские программы по всему миру с направлениями от сельского хозяйства до искусства. Однако для участия в ней надо внести предоплату. Волонтер может выбирать самые разные программы в течении года.
WWOOF
Где: по всему миру
Дедлайн: открытый
Всемирная организация, объединяющая людей в фермерском хозяйстве. Люди в 130 странах, благодаря платформе, обмениваются опытом, культурой и знаниями.
Волонтером можно поехать в одну из стран. Сфера деятельности — сельское хозяйство, уход за землей, растениями и животными.
Где: Судан
Дедлайн: открытый
Международная программа для помощи детям в Судане. Можно выучить арабский язык, познакомиться с культурой страны и получить уникальный опыт. Для участия не надо платить, достаточно лишь заполнить анкету на сайте.
Где: по всему миру
Дедлайн: открытый
Международная волонтерская организация, с помощью которой можно найти подходящую программу по стране, виду деятельности и условиям. Большинство программ платные, но можно найти и бесплатные.