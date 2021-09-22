Volkswagen Taos — в новом официальном дилерском центре на левом берегу столицы Казахстана

Этой осенью для всех автолюбителей приятной новостью стала презентация новой модели Volkswagen Taos. Volkswagen Taos — это яркий дизайн, 3 варианта исполнения, а также специальная версия и стартовая цена всего от 10 960 000 тенге. Читайте в нашей статье о том, где купить автомобиль и все подробности о комплектации.





О новом Volkswagen Taos





Осень начинается с ярких событий — в столице Казахстана по проспекту Туран, 78 открылся новый просторный Volkswagen Centre Nur-Sultan. Уже сегодня здесь можно познакомиться с новой моделью в семействе Volkswagen — абсолютно новым Volkswagen Taos.

На казахстанском рынке модель представлена в трех вариантах исполнения:





— Respect, цена начинается от 10 960 000 тенге

— Status, стоимостью от 12 168 000 тенге

— Exclusive, от 13 664 000 тенге.





Кроме того, для заказа доступна ограниченная серия JOY!, чья цена начинается от 12 718 000 тенге и включает окраску «металлик».



В модельном ряду Volkswagen Taos позиционируется как более компактный SUV, чем Tiguan. Его длина составляет 4417 мм, ширина — 1841 мм, высота — 1602 мм.



Дизайн Taos стремителен и динамичен. Необычный образ передней части и капот с мощным рельефом привлекают внимание, а рисунок светодиодных ходовых огней и световая полоса, расходящаяся по сторонам от логотипа, добавляют облику технологичности.



Кроссовер предлагается с двумя вариантами двигателей: атмосферным мощностью 110 л.с. в сочетании с 5-МКП и передним приводом, а также турбированным 150-сильным мотором в паре с 8-АКП и передним приводом или 7-АКП и полным приводом 4Motion.





Модель Taos первой в казахстанской линейке автомобилей Volkswagen получила принципиально новую мультимедийную систему VW Play на базе Android, с дисплеем диагональю 10 дюймов. При помощи этой системы пользователь может подключиться к точкам доступа Wi-Fi, подключить Apple CarPlay или Android Auto, управлять настройками некоторых функций автомобиля, например, климат-контроля, датчиков парковки, камеры заднего вида, обогрева лобового стекла через сенсорные переключатели. Мультимедийная система также предоставляет возможность воспроизведения аудиоданных, включая мобильную связь, через динамики автомобиля при помощи интерфейса USB и Bluetooth™.





О комплектации Volkswagen Taos

Respect

Цена данной комплектации стартует от 10 960 000 тенге.Версия Respect оснащается 16-дюймовыми стальными колесными дисками с декоративными колпаками, защитой моторного отсека, задним противотуманным фонарем, теплоизолирующим остеклением (лобовое, заднее и боковые стекла), светодиодными фарами ближнего и дальнего света рефлекторного типа с отдельными дневными ходовыми огнями, светодиодными задними фонарями и черными рейлингами. Экстерьер модели дополнен боковыми зеркалами с электрорегулировками и обогревом и ручками дверей в цвет кузова, черной окантовкой боковых стекол, бамперами в цвет кузова и спойлером на задней двери.Taos в данном исполнении комплектуется рукояткой рычага КП с кожаной отделкой, мультифункциональным рулевым колесом с кожаной отделкой и обогревом, розеткой 12v на центральной консоли спереди, передними сиденьями с ручной регулировкой по высоте и поясничного подпора, задними сиденьями, складывающимися в соотношении 60:40, передними подголовниками с механизмом травмобезопасного демпфирования и регулировкой по высоте и тремя задними подголовниками с регулировкой по высоте. Кроме того, для Taos в данном исполнении предлагаются лампы для чтения спереди и сзади, салонное зеркало заднего вида с ручным затемнением, подсветка багажного отделения, макияжные зеркала в солнцезащитных козырьках, центральный подлокотник спереди с двумя подстаканниками и одноуровневый пол багажного отделения, а также обогрев передних сидений. Салон выполнен в тканевом исполнении Mercutio/Basket с декоративными вставками Respect и обшивкой дверных панелей искусственной кожей.

Taos в комплектации Respect прекрасно оснащен с точки зрения безопасности. Модель оборудована системой ЭРА-ГЛОНАСС, фронтальными подушками безопасности с функцией отключения пассажирской подушки безопасности, боковыми шторками безопасности спереди и сзади и передними боковыми подушками безопасности, электронным иммобилайзером, электронной системой стабилизации (ESP), антиблокировочной системой (ABS) с функцией антипробуксовочной системы (ASR), электронной блокировкой дифференциала (EDL) и стабилизацией прицепа, креплениями ISOFIX для установки двух детских кресел сзади, звуковым и визуальным индикатором непристегнутых ремней безопасности спереди и сзади, трехточечными ремнями безопасности на передних сиденьях с преднатяжителями и регулировкой по высоте и тремя трехточечными ремнями безопасности на заднем сиденье, а также центральным замком с дистанционным управлением, 2 ключами-пультами и кнопкой запуска двигателя Keyless Go.



Среди функционального оснащения: 8-дюймовая цифровая приборная панель, кондиционер с ручным управлением, беспроводной интерфейс для подключения мобильного телефона Bluetooth, 4 динамика, электромеханический стояночный тормоз с системой AutoHold, функция управления ближним светом фар Coming/Leaving Home, автокорректор фар, 2 USB-C разъема в центральной консоли, ассистент старта на подъеме, система выбора режима движения (для версии 4Motion), круиз-контроль с ограничителем скорости, электромеханический усилитель рулевого управления с переменной производительностью в зависимости от скорости, мультимедийная система Composition с цветным дисплеем 6.5", интерфейс для подключения мобильного телефона App-Connect (Apple Carplay, Android Auto, Mirrorlink), индикатор изменения давления в шинах, пакет для холодного климата (аккумулятор и генератор повышенной мощности) и индикатор уровня жидкости омывателя.



Для Volkswagen Taos в комплектации Respect доступны два опциональных пакета: пакет «Зимний», который включает в себя двухзонный климат-контроль Climatronic, теплоизолирующее лобовое стекло с электроподогревом, датчик дождя, боковые зеркала с электроскладыванием, электрорегулировками и обогревом, а также пакет «Городской», в который входят передние и задние датчики парковки, камера заднего вида с омывателем, 2 USB-C разъема в центральной консоли и 2 USB-C разъема для задних пассажиров.



Для версии Respect в момент старта продаж Taos ограниченное количество автомобилей будет предложено клиентам с пакетом «Зимний» без дополнительной платы.



Кроме того, для автомобиля в качестве дополнительных опций предлагаются на выбор 16-дюймовые легкосплавные колесные диски Chester, 17-дюймовые легкосплавные колесные диски Mayfield или 18-дюймовые легкосплавные колесные диски Montego Bay (только для 4Motion), а также тканевые коврики, противоугонная система с датчиком присутствия в салоне, передние и задние датчики парковки и двухзонный климат-контроль Climatronic.





Status





Цена данной версии начинается от 12 168 000 тенге.



Для данной комплектации доступны 16-дюймовые легкосплавные колесные диски Chester, хромированная окантовка боковых стекол, сиденье водителя с электрорегулировками в 12 направлениях, переднего пассажира — с ручной регулировкой по высоте и поясничного подпора, салонное зеркало заднего вида с автозатемнением и макияжные зеркала с подсветкой в солнцезащитных козырьках. Салон выполнен в тканевом исполнении Epox с декоративными вставками Status.



Volkswagen Taos в исполнении Status оснащается двухзонным климат-контролем Climatronic, 6 динамиками, механическим стояночным тормозом (для версии с передним приводом), датчиком дождя, 2 USB-C разъемами в центральной консоли, 2 USB-C разъемами для задних пассажиров, мультимедиа системой VW Play с цветным 10-дюймовым дисплеем и магазином приложений VW Play Apps, а также передними и задними датчиками парковки. Для Taos в данном исполнении опционально доступно несколько пакетов:

— пакет «Зимний». Включает в себя теплоизолирующее лобовое стекло с электроподогревом, боковые зеркала с электроскладыванием, электрорегулировками и обогревом, а также обогрев боковых задних сидений

— пакет «Техника». Включает в себя систему бесключевого доступа и запуска двигателя Keyless Access с блокировкой замков Safelock, электропривод открывания и закрывания двери багажника и противоугонную систему с датчиком присутствия в салоне

— пакет «Городской». Он включает в себя камеру заднего вида с омывателем, ассистент парковки с передними, задними и боковыми датчиками, систему мониторинга «слепых» зон Side Assist с функцией Rear Traffic Alert

— дизайн-пакет Style, который включает в себя 17-дюймовые легкосплавные колесные диски Mayfield, тонировку задних стекол, светодиодные задние фонари специального дизайна, атмосферную подсветку салона

— пакет IQ.Light, включающий в себя адаптивные светодиодные фары ближнего и дальнего света проекционного типа с поворотной подсветкой, отдельными дневными ходовыми огнями и светодиодной полосой на решетке радиатора и динамический автокорректор фар с динамическим поворотным светом

— пакет «Безопасность». Включает в себя систему контроля дистанции спереди Front Assist со встроенной автоматической функцией торможения City Emergency Braking, систему удержания в полосе Lane Assist, систему мониторинга «слепых» зон Side Assist с функцией Rear Traffic Alert, задние боковые подушки безопасности и фронтальную мультифункциональную камеру.



Для версии Status в момент старта продаж Taos ограниченное количество автомобилей будет предложено клиентам с пакетом «Зимний» без дополнительной платы.



Опционально для данного исполнения доступны 17-дюймовые легкосплавные колесные диски Kulmbach или 18-дюймовые легкосплавные колесные диски Montego Bay (только для 4Motion), предпусковой отопитель с дистанционным управлением и таймером, тканевые коврики, противоугонная система с датчиком присутствия в салоне, ассистент парковки с передними, задними и боковыми датчиками, электропривод открывания и закрывания двери багажника и камера заднего вида с омывателем.





Exclusive





Цена данной комплектации стартует от 13 664 000 тенге.



Volkswagen Taos в исполнении Exclusive оборудуется 17-дюймовыми легкосплавными колесными дисками Mayfield, задними стеклами с тонировкой, адаптивными светодиодными фарами ближнего и дальнего света проекционного типа с поворотной подсветкой, отдельными дневными ходовыми огнями и светодиодной полосой на решетке радиатора, светодиодными задними фонарями особого дизайна, серебристыми рейлингами на крыше, бамперами в цвет кузова с дополнительными хромированными элементами, а также боковыми зеркалами с электроскладыванием, электрорегулировками и обогревом и теплоизолирующим лобовым стеклом с электроподогревом. Интерьер дополнен хромированной отделкой, комбинированной обивкой сидений ArtVelours с искусственной замшей, обшивкой дверных панелей искусственной кожей с прошивкой, декоративными вставками Exclusive, атмосферной подсветкой, ящиком для хранения под передним пассажирским сиденьем и накладками на пороги. Для данной версии доступны задние сиденья с центральным подлокотником и обогрев боковых задних сидений. В качестве функционального оснащения для данной версии предлагается 10-дюймовая конфигурируемая цифровая приборная панель, динамический автокорректор фар с динамическим поворотным светом, система автоматического управления дальним светом Light Assist, фронтальная мультифункциональная камера и камера заднего вида с омывателем.



Для Volkswagen Taos в исполнении Exclusive опционально доступны пакеты:

— «Техника», который включает в себя систему бесключевого доступа и запуска двигателя Keyless Access с блокировкой замков Safelock, электропривод открывания и закрывания двери багажника и противоугонную систему с датчиком присутствия в салоне

— «Безопасность» включает в себя ассистент контроля дистанции спереди Front Assist со встроенной автоматической функцией торможения City Emergency Braking, систему удержания в полосе Lane Assist, систему мониторинга «слепых» зон Side Assist с функцией Rear Traffic Alert, задние боковые подушки безопасности, фронтальную мультифункциональную камеру и адаптивный круиз-контроль с функцией Stop&Go и ассистентом дистанции в пробке.



Автомобиль можно дополнительно оборудовать 17-дюймовыми легкосплавными колесными дисками Kulmbach, 18-дюймовыми легкосплавными колесными дисками Montego Bay (только для 4Motion), предпусковым отопителем с дистанционным управлением и таймером, тканевыми ковриками, ассистентом парковки с передними, задними и боковыми датчиками, а также противоугонной системой с датчиком присутствия в салоне.





JOY!





Цены на Taos в данном исполнении начинаются от 12 718 000 тенге и включают окраску «металлик».



Специальная версия JOY! основана на комплектации Status и дополнена 17-дюймовыми легкосплавными колесными дисками Dublin, задними стеклами с тонировкой, светодиодными задними фонарями особого дизайна, черными корпусами боковых зеркал заднего вида, названием модели Taos на передних крыльях, а также теплоизолирующим лобовым стеклом с электроподогревом и боковыми зеркалами с электроскладыванием, электрорегулировками и обогревом.



Интерьер Taos в данном исполнении отличают декоративные вставки JOY! оранжевого цвета, тканевая обивка сидений Epox с оранжевыми элементами и атмосферная подсветка.



Модель также оборудуется противоугонной системой с датчиком присутствия в салоне, системой бесключевого доступа и запуска двигателя Keyless Access с блокировкой замков Safelock и камерой заднего вида с омывателем. Для Volkswagen Taos в исполнении JOY! опционально доступен пакет «Инновации», который включает в себя адаптивные светодиодные фары ближнего и дальнего света проекционного типа с поворотной подсветкой, отдельными дневными ходовыми огнями и светодиодной полосой на решетке радиатора, динамический автокорректор фар с динамическим поворотным светом, 10-дюймовую конфигурируемую цифровую приборную панель, систему контроля дистанции спереди Front Assist со встроенной автоматической функцией торможения City Emergency Braking и адаптивный круиз-контроль с функцией Stop&Go и ассистентом дистанции в пробке.



Для версии JOY! в качестве дополнительных опций предлагаются тканевые коврики, электропривод открывания и закрывания двери багажника, ассистент парковки с передними, задними и боковыми датчиками и предпусковой отопитель с дистанционным управлением и таймером, а также обогрев задних боковых сидений.