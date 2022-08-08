Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
volkswagen-predstavila-prototip-letayuschego-passazhirskogo-bespilotnika
Volkswagen представила прототип летающего пассажирского беспилотника
60
Главная
/
Возможности
/
Новости

Сегодня в 10:05

Volkswagen представила прототип летающего пассажирского беспилотника

Четырехместный автоматизированный автомобиль официально называется VMO, и он уже получил прозвище «Летающий тигр». Выбор неофициального названия основывался на зодиаке этого года по лунному календарю.



Размеры VMO совсем небольшие: 11,2 метра в длину и 10,6 метра в ширину. В самолете есть восемь роторов для вертикальной мобильности и два задних пропеллера для горизонтального перемещения. Он сможет развивать скорость до 200 км/ч, а полной зарядки хватит на 60 минут полета.

Создатели предполагают, что чаще всего беспилотник будет перевозить клиентов между китайскими мегаполисами на работу или в места отдыха.

Источник: srsly.ru

Узнайте первыми:

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#технологии #транспорт #volkswagen #электричество #прототип
Поиск по сайту:
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Стала известна новая дата следующего боя Геннадия Головкина
821
В Сингапуре отметили 20-летие Астаны
1590
Фильм «Отец» получил государственную премию за лучший иностранный фильм в Китае
1213
Подписаться

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.