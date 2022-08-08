Volkswagen представила прототип летающего пассажирского беспилотника

Четырехместный автоматизированный автомобиль официально называется VMO, и он уже получил прозвище «Летающий тигр». Выбор неофициального названия основывался на зодиаке этого года по лунному календарю.

Размеры VMO совсем небольшие: 11,2 метра в длину и 10,6 метра в ширину. В самолете есть восемь роторов для вертикальной мобильности и два задних пропеллера для горизонтального перемещения. Он сможет развивать скорость до 200 км/ч, а полной зарядки хватит на 60 минут полета.

Создатели предполагают, что чаще всего беспилотник будет перевозить клиентов между китайскими мегаполисами на работу или в места отдыха.

Источник: srsly.ru