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Военные Казахстана завоевали семь медалей на чемпионате мира по боксу
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Сегодня в 09:37

Военные Казахстана завоевали семь медалей на чемпионате мира по боксу

На московском ринге казахстанские мастера выиграли три золотые, одну серебряную и три бронзовые награды. Подобный результат позволил занять второе место в общекомандном зачете.

Чемпионом мира в самом легком весе стал Темиртас Жусупов. В финале он бился с бразильцем Линдерсо Консейсао Сикуейро дос Са. Судьи вынесли единогласное решение в пользу Темиртаса.

Одним из самых упорных на чемпионате мира выдался бой в категории до 75 кг. Казахстанский армеец Тимур Нурсеитов сумел переломить ситуацию в бою с россиянином Алексеем Симыкиным и принести стране второе «золото».
Третьим чемпионом в казахстанской команде стал тяжеловес Абзал Куттыбеков. В битве с еще одним представителем России Иваном Сагайдаком, Абзал победил раздельным решением судей.

Серебряная награда досталась Дамиру Абдикадиру.
Бронзовые медали на счету у Рустема Шауменова, Айтжана Аширхана. В женской команде медалью отметилась Жасмин Кизатова. В весе до 69 кг она также завоевала « бронзу»

Источник: zakon.kz


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