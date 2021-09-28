Военные Казахстана завоевали семь медалей на чемпионате мира по боксу

На московском ринге казахстанские мастера выиграли три золотые, одну серебряную и три бронзовые награды. Подобный результат позволил занять второе место в общекомандном зачете.







Чемпионом мира в самом легком весе стал Темиртас Жусупов. В финале он бился с бразильцем Линдерсо Консейсао Сикуейро дос Са. Судьи вынесли единогласное решение в пользу Темиртаса.





Одним из самых упорных на чемпионате мира выдался бой в категории до 75 кг. Казахстанский армеец Тимур Нурсеитов сумел переломить ситуацию в бою с россиянином Алексеем Симыкиным и принести стране второе «золото».

Третьим чемпионом в казахстанской команде стал тяжеловес Абзал Куттыбеков. В битве с еще одним представителем России Иваном Сагайдаком, Абзал победил раздельным решением судей.





Серебряная награда досталась Дамиру Абдикадиру.

Бронзовые медали на счету у Рустема Шауменова, Айтжана Аширхана. В женской команде медалью отметилась Жасмин Кизатова. В весе до 69 кг она также завоевала « бронзу»







