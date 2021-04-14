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Во Франции решили запретить перелеты на короткие расстояния
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Сегодня в 10:41

Во Франции решили запретить перелеты на короткие расстояния

10 апреля депутаты Национальной ассамблеи — нижней палаты парламента Франции — проголосовали за запрет внутренних авиаперелетов на короткие дистанции.

Теперь законопроект должен утвердить французский Сенат. Если документ пройдет все стадии одобрения, рейсы по маршрутам, которые можно преодолеть поездом меньше чем за 2,5 часа, будут запрещены. В частности, авиакомпании не смогут летать между Парижем, Нантом, Лионом или Бордо.

С помощью такой меры власти надеются к 2030 году сократить общие парниковые выбросы страны на 40% по сравнению с показателями 1990 года.

Источник: daily.afisha.ru

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