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Во что играть в 2022 году: новинки от Bethesda, Sony и WB Games
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Сегодня в 11:50

Во что играть в 2022 году: новинки от Bethesda, Sony и WB Games

2022 год обещает много классных игровых проектов: от скандинавской мифологии до «Гарри Поттера». Собрали самые интересные из них.


S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl


Возвращение легендарной игры неизбежно. Много лет прошло с последнего посещения «Складовска» и посиделкам у костра. Игра вернет нас в Чернобыльскую зону отчуждения, где мы вновь будем разгадывать ее загадки, бороться за хабар и сражаться с мутантами и другими сталкерами.

Новая часть будет содержать в себе шутер от первого лица с новыми видами вооружения, хоррор и открытый мир.

Релиз запланирован на 8 декабря 2022 года.


A Plague Tale: Requiem



Крыс станет еще больше, гораздо больше. Амиция и Гуло продолжают приключения в средневековой Франции. В поисках очищения от загадочного проклятия герои отправятся на юг, где на таинственном острове, согласно пророчеству, его можно развеять.

Предыдущая игра не сыскала огромной популярности среди рядовых геймеров, но имела успех среди тех, кто в нее играл и почти наверняка попала во все списки удачных и качественных игр прошлого десятилетия.

Выход игры не обозначен конкретной датой, но намечен на текущий год.


God of War: Ragnarok



Кратос и «сын» вновь возвращаются. На этот раз в расписании Рагнарек «сумерки богов» — легендарная битва между добром и злом в скандинавской мифологии и перерождение человеческого рода. В новой части Кратос и Атрей отправятся в девять миров, чтобы найти союзников в грядущем конце света.

Игра продолжит тему отцов и детей, а Атрей, судя по трейлеру, приобретет новые способности.

По предварительным данным, геймеры смогут поиграть за Кратоса уже в этом году.


Sifu




Нечасто нас балуют рукопашными боями в экшн-играх, но Sifu именно про это. Sloclap обещают игрокам на консолях и ПК настоящую игру про кунг-фу. Сюжет до банальности прост: адепт восточного боевого искусства решается самостоятельно отомстить убийцам своей семьи, имея в арсенале более сотни приемов и окружение.

В игре будет реализована весьма необычная механика, где каждая проигранная потасовка будет старить главного героя. Старение приведет к усилению ваших атак, но запас выносливости будет иссякать быстрее. Также возраст будет влиять на сюжет игры.

Доказать всем, что ваш Вин-Чун лучший можно будет уже 8 февраля.


Stray


Пополнение в копилке необычных проектов, которые необходимо оценить. У нас уже были кибергорода, дроиды, да и котов в Postal было достаточно. Но что, если вы сможете поиграть за кота, который разгадывает загадки в мире будущего, а в компаньонах у него летающий дроид? Именно такую игру нам готовят ребята из BlueTwelve Studio.

Вы сможете использовать грацию и незаметность, чтобы пройти сюжет, но также можете беззаветно бродить по городу, приставать к людям и точить когти об мебель.

Помяукать можно будет уже в этом году.


Elden Ring


Недавний трейлер вызвал небывалый ажиотаж среди поклонников игр серии Dark Souls, да и рядовые геймеры не остались в стороне. Хоть игра не имеет прямой связи с темными душами, но геймплей весьма схож.

Elden Ring расскажет о Срединных землях, где правит Марика Вечная. В прошлом их жизнь зависела от Кольца Элден, из которого произрастает Мировое древо. Они оба наделяли Срединные земли «золотым светом» — особого рода благодатью, посылаемой всем обитателям этой страны. Носители света узнавали друг друга по свету в глазах, а тех, кто утратил свет благодати, называли Потускневшими и изгоняли прочь — среди этих изгнанников были и предки игрового персонажа.

Игра станет доступна 25 февраля.


Starfield

Bethesda впервые за многие годы выпускают игру, не связанную со вселенной Древних свитков и Fallout. Новая игра от Тодда Говарда и компании перенесет нас на 300 лет в будущее и на многие световые годы от Земли. Война между Объединенными Колониями и Содружеством Свободных Звезд миновала двадцать лет назад, но ее отголоски все еще встречаются главному герою, который исследует далекие уголки Освоенных систем.

Игра обещает быть насыщенной, ведь по словам разработчиков объем ее диалогов больше скайримовских в два с половиной раза.

Посетить отдаленные уголки Млечного пути можно будет 11 ноября.


Gotham Knights


Бэтмен мертв. Растущий с невероятной скоростью преступный мир захлестнул улицы Готэм-Сити. Теперь все зависит от семьи Бэтмена: Бэтгерл, Найтвинга, Красного Колпака и Робина.

От разгадки тайн, которые связывают самые темные главы в истории города, до победы над известными злодеями — в конце концов вы должны стать новым Темным рыцарем и спасти город от погружения в хаос.

Нас ждет игра с открытым миром в жанре экшен-РПГ, действие которой разворачивается на оживленных улицах Готэм-Сити. Обещают выпустить уже в этом году.


Gran Turismo 7

Один из главных автосимуляторов нашего времени возвращается! Больше 400 моделей от 60 брендов, 34 локации и 97 уникальных дорог — все это в седьмой части Gran Turismo.

Sony Interactive Entertainment обещают использовать новые функции, такие как трассировка лучей и трехмерное аудио для повышения эффекта погружения. В остальном все остается по-старому: детализированный мир, огромный магазин с запчастями и реалистичный режим вождения.

Покататься на любой модели можно будет с 4 марта.


Hogwarts Legacy

«Хогвартс. Наследие» — ролевая игра с открытым миром, который известен всем нам по книгам и фильмам о Гарри Поттере. Отправляйтесь в путешествие по давно знакомым и абсолютно новым местам, находите фантастических тварей, варите зелья, изучайте заклинания и развивайте таланты, чтобы стать настоящим волшебником.

Станьте участником событий, которые разворачиваются на территории Хогвартса в 1800 годах. Ваш персонаж — студент, владеющий ключом к древней тайне, которая способна разорвать волшебный мир на части.

Научиться варить зелье и пользоваться палочкой можно будет в этом году.

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