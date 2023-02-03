Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
vnutrennyaya-zhizn-yolo-house-i-novyy-trek-skriptonita-chto-novogo-na-youtube
Внутренняя жизнь YOLO House и новый трек Скриптонита — что нового на YouTube
173
Главная
/
Возможности
/
Арт

Сегодня в 17:45

Внутренняя жизнь YOLO House и новый трек Скриптонита — что нового на YouTube

Делимся подборкой новых видео на YouTube от авторов из Центральной Азии.


YOLO House. Как живет самый популярный TikTok house в Центральной Азии



YOLO house — это шесть талантливых участников, каждый из которых яркая и талантливая личность.

В этом выпуске вы увидите, как живет самый популярный TikTok house в Центральной Азии. Узнаете, как живут ребята, вместе с нами побываете в их комнатах и познакомитесь с ними поближе, а в конце вас ждет увлекательная игра с участниками.


Казыбек Курайыш — Таптым-ау сені на корейском Cover by Song wonsub(송원섭)



Новый кавер на песню казахстанского артиста от музыканта из Кореи Song wonsub. Звучит трогательно и нежно.


Samsung Galaxy Unpacked 2023. Texnoplov



Техноблогер из Узбекистана снимает обзор на новые Samsung S23, S23+ и S23 Ultra!


Bakr — Бедный поэт (Lyric Video)



Новое Lyric Video от известного артиста из Кыргызстана Bakr.


Armich & Скриптонит — Slow Mo (acoustic live)



Новый трек от Скриптонита и Armich в акустической версии. Для всех любителей творчества артистов.


СКОЛЬКО ЗАРАБАТЫВАЮТ БЛОГЕРЫ НА КУРСАХ? ИВАН ШЕЛЕВЕЙ/BIRCH



В интервью Иван Шелевей рассказал о тонкостях и качестве инфобизнеса сегодня. Ведущий и гость поговорили о результатах, экспертности и о будущем этого направления.


СКОЛЬКО стоит ЖИЗНЬ в Ташкенте и Бишкеке? Мнение жителей @gorod-dorog



Жители Ташкента и Бишкека рассказывают, сколько денег нужно для комфортной жизни.


Али Батов — Макияж, Ненависть в интернете, Мужская красота, Токсичная маскулинность (AITPA 5)



Мадияр, Вероника и Дамир говорят об оскорблениях в комментариях, о дорогих и оскорбительных подарках, о макияже, заботе о себе и токсичной маскулинности вместе с Али Батовым.


Когда все выучат казахский? Молданазар, экзамены для мигрантов и отказ от русского языка?



Галымжан Молданазар, Темирлан Нуртолеуов, Дос Кушим, Канат Тасибеков, Галия Дюсембина, Аятжан Ахметжаулы рассуждают о том, когда в Казахстане все заговорят на казахском.


Почему актерский труд у нас не ценят? / Жандос Айбасов / Зamandas



Три года назад перед карантином Жандос в качестве продюсера выпустил комедию «Жаным, ты не поверишь». Спустя три года кинокомпания Art Dealers возвращается с еще одной черной комедии «Умри или вспомни». Узнаем из уст гостя, как это — снимать нестандартное кино в нашей индустрии и шокировать зрителей.

Узнайте первыми:

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#youtube #новинки #чтопосмотреть #видео #интервью
Поиск по сайту:
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Как Трэвис Скотт, собрал 30 миллионов аудитории в Fortnite и почему он популярен сред...
13638
Режиссер и продюсер «Счастливые поют» о том, как создавался спектакль, который за 2 г...
3486
О том, как в Казахстане научились делать дубляж фильмов Walt Disney и почему кинотеат...
8362
Подписаться

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.