Внутренняя жизнь YOLO House и новый трек Скриптонита — что нового на YouTube

Делимся подборкой новых видео на YouTube от авторов из Центральной Азии.





YOLO House. Как живет самый популярный TikTok house в Центральной Азии

YOLO house — это шесть талантливых участников, каждый из которых яркая и талантливая личность.



В этом выпуске вы увидите, как живет самый популярный TikTok house в Центральной Азии. Узнаете, как живут ребята, вместе с нами побываете в их комнатах и познакомитесь с ними поближе, а в конце вас ждет увлекательная игра с участниками.





Казыбек Курайыш — Таптым-ау сені на корейском Cover by Song wonsub(송원섭)

Новый кавер на песню казахстанского артиста от музыканта из Кореи Song wonsub. Звучит трогательно и нежно.





Samsung Galaxy Unpacked 2023. Texnoplov

Техноблогер из Узбекистана снимает обзор на новые Samsung S23, S23+ и S23 Ultra!







Bakr — Бедный поэт (Lyric Video)

Новое Lyric Video от известного артиста из Кыргызстана Bakr.





Armich & Скриптонит — Slow Mo (acoustic live)

Новый трек от Скриптонита и Armich в акустической версии. Для всех любителей творчества артистов.







СКОЛЬКО ЗАРАБАТЫВАЮТ БЛОГЕРЫ НА КУРСАХ? ИВАН ШЕЛЕВЕЙ/BIRCH

В интервью Иван Шелевей рассказал о тонкостях и качестве инфобизнеса сегодня. Ведущий и гость поговорили о результатах, экспертности и о будущем этого направления.







СКОЛЬКО стоит ЖИЗНЬ в Ташкенте и Бишкеке? Мнение жителей @gorod-dorog

Жители Ташкента и Бишкека рассказывают, сколько денег нужно для комфортной жизни.







Али Батов — Макияж, Ненависть в интернете, Мужская красота, Токсичная маскулинность (AITPA 5)

Мадияр, Вероника и Дамир говорят об оскорблениях в комментариях, о дорогих и оскорбительных подарках, о макияже, заботе о себе и токсичной маскулинности вместе с Али Батовым.







Когда все выучат казахский? Молданазар, экзамены для мигрантов и отказ от русского языка?

Галымжан Молданазар, Темирлан Нуртолеуов, Дос Кушим, Канат Тасибеков, Галия Дюсембина, Аятжан Ахметжаулы рассуждают о том, когда в Казахстане все заговорят на казахском.







Почему актерский труд у нас не ценят? / Жандос Айбасов / Зamandas

Три года назад перед карантином Жандос в качестве продюсера выпустил комедию «Жаным, ты не поверишь». Спустя три года кинокомпания Art Dealers возвращается с еще одной черной комедии «Умри или вспомни». Узнаем из уст гостя, как это — снимать нестандартное кино в нашей индустрии и шокировать зрителей.

