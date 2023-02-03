Внутренняя жизнь YOLO House и новый трек Скриптонита — что нового на YouTube

Делимся подборкой новых видео на YouTube от авторов из Центральной Азии.
YOLO House. Как живет самый популярный TikTok house в Центральной Азии
YOLO house — это шесть талантливых участников, каждый из которых яркая и талантливая личность.
В этом выпуске вы увидите, как живет самый популярный TikTok house в Центральной Азии. Узнаете, как живут ребята, вместе с нами побываете в их комнатах и познакомитесь с ними поближе, а в конце вас ждет увлекательная игра с участниками.
Казыбек Курайыш — Таптым-ау сені на корейском Cover by Song wonsub(송원섭)
Новый кавер на песню казахстанского артиста от музыканта из Кореи Song wonsub. Звучит трогательно и нежно.
Samsung Galaxy Unpacked 2023. Texnoplov
Техноблогер из Узбекистана снимает обзор на новые Samsung S23, S23+ и S23 Ultra!
Bakr — Бедный поэт (Lyric Video)
Новое Lyric Video от известного артиста из Кыргызстана Bakr.
Armich & Скриптонит — Slow Mo (acoustic live)
Новый трек от Скриптонита и Armich в акустической версии. Для всех любителей творчества артистов.
СКОЛЬКО ЗАРАБАТЫВАЮТ БЛОГЕРЫ НА КУРСАХ? ИВАН ШЕЛЕВЕЙ/BIRCH
В интервью Иван Шелевей рассказал о тонкостях и качестве инфобизнеса сегодня. Ведущий и гость поговорили о результатах, экспертности и о будущем этого направления.
СКОЛЬКО стоит ЖИЗНЬ в Ташкенте и Бишкеке? Мнение жителей @gorod-dorog
Жители Ташкента и Бишкека рассказывают, сколько денег нужно для комфортной жизни.
Али Батов — Макияж, Ненависть в интернете, Мужская красота, Токсичная маскулинность (AITPA 5)
Мадияр, Вероника и Дамир говорят об оскорблениях в комментариях, о дорогих и оскорбительных подарках, о макияже, заботе о себе и токсичной маскулинности вместе с Али Батовым.
Когда все выучат казахский? Молданазар, экзамены для мигрантов и отказ от русского языка?
Галымжан Молданазар, Темирлан Нуртолеуов, Дос Кушим, Канат Тасибеков, Галия Дюсембина, Аятжан Ахметжаулы рассуждают о том, когда в Казахстане все заговорят на казахском.
Почему актерский труд у нас не ценят? / Жандос Айбасов / Зamandas
Три года назад перед карантином Жандос в качестве продюсера выпустил комедию «Жаным, ты не поверишь». Спустя три года кинокомпания Art Dealers возвращается с еще одной черной комедии «Умри или вспомни». Узнаем из уст гостя, как это — снимать нестандартное кино в нашей индустрии и шокировать зрителей.