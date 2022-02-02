Вместе с финалом «И просто так» выйдет документальный фильм о его съемках

HBO Max выпустил трейлер документального фильма о съемках сериала «И просто так» — продолжения «Секса в большом городе». Лента появится на стриминге одновременно с выходом финальной серии сезона — 3 февраля.

В документалке будут интервью с актерами, сценаристами, дизайнерами костюмов и съемочной группой. В том числе с Сарой Джессикой Паркер, Синтией Никсон, Кристин Дэвис и Сарой Рамирез.

Режиссером картины выступил Фабьен Констан, исполнительными продюсерами — Сара Джессика Паркер, Элисон Бенсон, Лидия Теналья и Крис Коллинз.

Источник: daily.afisha.ru