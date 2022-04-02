Владельцы телевизоров Samsung смогут покупать и продавать NFT

Samsung при участии NFT-платформы Nifty Gateway создаст приложение, которое обеспечит поддержку NFT телевизорами корейского производителя.

Пользователи смогут подключать к приложению на телевизорах Samsung свои кошельки с торговой площадки Nifty Gateway, а также покупать NFT с помощью дебетовых карт.

Инициатива преследует две цели — привлечь в индустрию NFT новых пользователей, а также заинтересовать профессиональных коллекционеров цифрового искусства. Nitry Gateway строже относится к тому, кто может продавать работы на ее площадке, чем OpenSea, самый известный NFT-маркетплейс.

Samsung оптимизирует настройки своих телевизоров таким образом, чтобы на них можно было показывать NFT в точности, «как задумал художник».