Владельцы телевизоров Samsung смогут покупать и продавать NFT

Samsung при участии NFT-платформы Nifty Gateway создаст приложение, которое обеспечит поддержку NFT телевизорами корейского производителя.
Пользователи смогут подключать к приложению на телевизорах Samsung свои кошельки с торговой площадки Nifty Gateway, а также покупать NFT с помощью дебетовых карт.
Инициатива преследует две цели — привлечь в индустрию NFT новых пользователей, а также заинтересовать профессиональных коллекционеров цифрового искусства. Nitry Gateway строже относится к тому, кто может продавать работы на ее площадке, чем OpenSea, самый известный NFT-маркетплейс.
Samsung оптимизирует настройки своих телевизоров таким образом, чтобы на них можно было показывать NFT в точности, «как задумал художник».Источник: incrussia.ru