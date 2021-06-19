Владелец TikTok вдвое увеличил прибыль в 2020 году

Выручка фирмы ByteDance, которая владеет популярным сервисом для просмотра коротких видео TikTok, подскочила на 111% до $34,3 млрд за 2020 год. Годовая валовая прибыль ByteDance также выросла на 93% до $19 млрд, а чистый убыток за тот же период составил $45 млрд. По состоянию на декабрь прошлого года у ByteDance было около 1,9 млрд активных пользователей в месяц на всех своих платформах.

В марте этого года стало известно, что компания ByteDance оценивается в $250 млрд. Таким образом, фирма стала дороже, чем Coca-Cola и нефтяной гигант Exxon Mobil.

Источник: incrussia.ru