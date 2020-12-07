Владелец «Додо пиццы» открыл в Москве первую кафе-донерную «Донер 42»

Dodo Brands Федора Овчинникова запустила сеть кафе-донерных «Донер 42». Первая точка открылась в Москве у метро «Октябрьское поле».

Заказы в новой сети будут приниматься как через обычные кассы, так и через мобильное приложение на базе Dodo IS — информационной системы, которая управляет всем бизнесом «Додо».

В приложении можно самому выбирать ингредиенты для шавермы, посыпку картофеля фри, другие блюда и оплатить заказ. В приложении также будут акции и скидки, которые можно получить только через него. Скачать его можно в Google Play и App Store.

В будущем компания хочет отказаться от обычных касс и оставить только возможность заказа в приложении.

В меню кафе будет четыре вида шавермы, компоты, морсы, турецкий айран, кофе, круассаны, розаны, пеканы и сырники.

К 2023 году компания планирует открыть до 300 собственных и франчайзинговых донерных. Открытие одной точки обойдется в сумму до 10 млн рублей, планируемый показатель EBITDA — 15%.

Источник: vc.ru