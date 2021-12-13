Вкусно поесть и выиграть гаджет Apple — легко! С Wolt и Coca-Cola

У жителей Казахстана появился шанс выиграть ценные новогодние подарки для себя или своих близких от виртуального Санты. Для этого нужно всего лишь вкусно поесть!
Первый в Казахстане онлайн фуд-фестиваль предлагает скидки до 30% на комбо-меню в лучших ресторанах города, включая Burger King, Wendy’s, Lanzhou, «Бродвей Бургер», Black Star Burger, RUMI, «Тюбетейка» и многих других, а также возможность выиграть один из пяти популярных гаджетов марки Apple.
Принять участие в предновогодней онлайн-акции, которую проводят компания Coca-Cola и сервис доставки еды Wolt, очень просто:
— купить комбо-меню с одним из напитков Coca-Cola или просто добавить напиток к любому выбранному меню
— зайти в «Домик Coca-Cola» на сайте
— кликнуть на мешок с подарками, который лежит рядом с Сантой
— в открывшейся форме ввести свои контактные данные для обратной связи и написать «письмо» Деду Морозу о том, какой из пяти подарков вам больше всего хочется, и почему.
В акции будут разыграны пять призов:
— iPhone 13 pro 128 ГБ
— MacBook Air 13" Apple M1 (8C CPU/7C GPU), 8 ГБ, 256 ГБ
— беспроводные наушники Apple AirPods Pro (MWP22)
— Apple Watch 6 44mm
— iPad pro 11 256 ГБ.
Каждый участник акции может отправить только одно письмо в сутки. Чем больше писем, тем больше шансов выиграть. Акция уже началась и продлится до 31 декабря 2021 года.
Азура Камил, фронтлайн портфолио менеджер, Coca-Cola Кавказ и Центральная Азия
Новый год — это время, когда даже взрослым хочется почувствовать себя немного детьми. В преддверии любимого праздника мы решили устроить небольшое волшебство для каждого. Недавно Coca-Cola запустила новую рекламную кампанию «Магия момента», и мы хотим, чтобы люди создавали для себя свою неповторимую магию момента, свое волшебство. А какой же Новый Год без вкусной еды, магии ожидания подарков и предвкушения чуда?! В новогоднем фуд-фестивале с Coca-Cola и Wolt можно участвовать всей семьей, отправив много писем Деду Морозу, и это добавит всем новогоднего настроения!
Помимо предложений от ресторанов и Coca-Cola участники фестиваля получают кэшбэк 13% от банка «Сбер».
В январе виртуальный Санта с помощью генератора случайных чисел определит получателей призов среди всех участников, правильно выполнивших все условия акции.
Для участия в розыгрыше подарков нужно сделать заказ еды через платформу Wolt с одним из следующих напитков:
— Coca-Cola Classic, Coca-Cola Без Сахара, Coca-Cola Лимон-Лайм, Fanta Orange, Sprite в пластиковой бутылке емкостью 0,5 литра
— Coca-Cola Classic, Coca-Cola Без Сахара, Fanta Orange, Sprite в алюминиевой банке емкостью 0,33 литра
— Coca-Cola Classic, Coca-Cola Без Сахара, Fanta Orange, Sprite в стеклянной бутылке емкостью 0,25 литра.
Чтобы получить свой приз, выигравшему участнику необходимо:
— предоставить скриншот заказа, а также ID заказа, подтверждающий факт покупки продукции
— дата чека должна совпадать с датой заполнения анкеты и отправки письма Деду Морозу
— обязательно нужно сохранить скриншоты заказа на Wolt с деталями и ID заказа!
Фестиваль уже доступен в приложении Wolt, а также на сайте.