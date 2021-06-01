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«ВКонтакте» запустила звонки от сообществ
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Сегодня в 10:33

«ВКонтакте» запустила звонки от сообществ

В соцсети «ВКонтакте» появится функция звонков от сообществ. Это поможет администраторам наладить новый канал для живого общения с аудиторией.

Новая функция будет удобна и для подписчиков. Теперь им будут напрямую звонить избранные сообщества, а не незнакомые люди.

Администраторы смогут сами выбрать, как позвонить подписчикам — от своего имени или от имени сообщества. На данный момент к сессии могут присоединиться 128 пользователей, но уже летом к звонку смогут присоединиться до 2048 человек.

Звонок можно будет транслировать в группу. Он будет доступен не только подписчикам, но и гостям страницы. Также звонки разных сообществ можно будет объединить в один.

Источник: rb.ru

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#вконтакте #онлайн #социальныесети #видеозвонки
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