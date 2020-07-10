Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
Поиск
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => /upload/resize_cache/iblock/7b0/400_450_240cd750bba9870f18aada2478b24840a/7b06c932856086eb5fa089c61736153c.jpg
    [WIDTH] => 400
    [HEIGHT] => 450
)
vkontakte-zapustila-kazahstanskuyu-lentu-novostey
ВКонтакте запустила казахстанскую ленту новостей
53
/
/

Сегодня в 10:02

ВКонтакте запустила казахстанскую ленту новостей

ВКонтакте запустила ленту локальных новостей в Казахстане. Пользователи найдут в ней актуальную информацию из проверенных источников, а также публикации местных СМИ, анонсы выступлений казахстанских артистов, материалы от блогеров, звезд и лидеров мнений.

Лента доступна жителям Казахстана с телефона — в разделе «Интересное», с компьютера — в разделе новостей «Казахстан».

Сейчас в ленте «Казахстан» публикуются новости официальных сообществ СМИ и знаменитостей, а в дальнейшем там могут появиться записи любых авторов. Для этого им нужно просто создавать уникальный и интересный контент, который будет соответствовать правилам ВКонтакте — публикации появятся в ленте, если пройдут отбор.

Источник: vk.com

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#казахстан #вконтакте #новости
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
В Астане создали сайт праздничных мероприятий к юбилею столицы
1111
Лана Дель Рей выпустит альбом «свободной поэзии» в начале следующего года
355
XI Зимний благотворительный бал торжественно раскроет свои двери в Hotel Astana Radisson
1887