ВКонтакте запустила казахстанскую ленту новостей

ВКонтакте запустила ленту локальных новостей в Казахстане. Пользователи найдут в ней актуальную информацию из проверенных источников, а также публикации местных СМИ, анонсы выступлений казахстанских артистов, материалы от блогеров, звезд и лидеров мнений.

Лента доступна жителям Казахстана с телефона — в разделе «Интересное», с компьютера — в разделе новостей «Казахстан».

Сейчас в ленте «Казахстан» публикуются новости официальных сообществ СМИ и знаменитостей, а в дальнейшем там могут появиться записи любых авторов. Для этого им нужно просто создавать уникальный и интересный контент, который будет соответствовать правилам ВКонтакте — публикации появятся в ленте, если пройдут отбор.

Источник: vk.com