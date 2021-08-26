«ВКонтакте» запустила десктопное приложение для видеозвонков

К разговору можно присоединиться анонимно без профиля в соцсети, звонок можно транслировать на личную страницу или в сообщество, а также сохранять запись. Собирать участников можно по ссылке или позвонив человеку из списка друзей или общих чатов.
Для приватности звонка в приложении появилась функция «Зал ожидания» — человек присоединится к разговору только после одобрения заявки.
В приложении также доступна демонстрации экрана в разрешении 4К, обновленное интеллектуальное шумоподавление. Администраторы смогут выключить микрофоны у всех участников и выбрать, могут ли те включить их обратно.
Источник: vc.ru