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«ВКонтакте» запустила десктопное приложение для видеозвонков
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Сегодня в 10:00

«ВКонтакте» запустила десктопное приложение для видеозвонков

«Звонки ВКонтакте» доступно для компьютеров с Windows, macOS и Linux. Приложение позволит объединять в звонке без ограничения по времени до 2048 человек.

К разговору можно присоединиться анонимно без профиля в соцсети, звонок можно транслировать на личную страницу или в сообщество, а также сохранять запись. Собирать участников можно по ссылке или позвонив человеку из списка друзей или общих чатов.
Для приватности звонка в приложении появилась функция «Зал ожидания» — человек присоединится к разговору только после одобрения заявки.

В приложении также доступна демонстрации экрана в разрешении 4К, обновленное интеллектуальное шумоподавление. Администраторы смогут выключить микрофоны у всех участников и выбрать, могут ли те включить их обратно.

Источник: vc.ru

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#технологии #вконтакте #социальнаясеть #видеозвонок #windows
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