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«ВКонтакте» запускает сервис «VK Знакомства». Он может искать пару по музыкальному вкусу
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Сегодня в 11:14

«ВКонтакте» запускает сервис «VK Знакомства». Он может искать пару по музыкальному вкусу

В мобильном приложении «ВКонтакте» появился сервис «VK Знакомства». Запущенное в 2019 году приложение Lovina перестанет существовать.

Новый сервис позволяет выражать симпатию другим пользователям платформы. Изначально признание анонимное — оно перестанет быть таковым, если получатель ответит на него взаимностью. Другая возможность видеть имена отправителей признаний — покупка платной подписки.

Также в приложении доступен поиск людей со схожими музыкальными вкусами — сервис составляет список артистов, треки которых пользователь слушает во «ВКонтакте» чаще всего. Его можно отредактировать.

Кроме того, алгоритмы объединяют юзеров по возрасту, расстоянию и интересам. В будущем создатели сервиса планируют добавить поиск партнеров по сообществам и встречам — так пользователи смогут находить пару для похода на события.

Источник: daily.afisha.ru

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#технологии #вконтакте #музыка #сервис #знакомства
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