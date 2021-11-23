«ВКонтакте» запускает сервис «VK Знакомства». Он может искать пару по музыкальному вкусу

В мобильном приложении «ВКонтакте» появился сервис «VK Знакомства». Запущенное в 2019 году приложение Lovina перестанет существовать.

Новый сервис позволяет выражать симпатию другим пользователям платформы. Изначально признание анонимное — оно перестанет быть таковым, если получатель ответит на него взаимностью. Другая возможность видеть имена отправителей признаний — покупка платной подписки.

Также в приложении доступен поиск людей со схожими музыкальными вкусами — сервис составляет список артистов, треки которых пользователь слушает во «ВКонтакте» чаще всего. Его можно отредактировать.

Кроме того, алгоритмы объединяют юзеров по возрасту, расстоянию и интересам. В будущем создатели сервиса планируют добавить поиск партнеров по сообществам и встречам — так пользователи смогут находить пару для похода на события.

Источник: daily.afisha.ru