«ВКонтакте» подвел музыкальные итоги года в Казахстане

«ВКонтакте» и BOOM делятся музыкальными итогами 2020 года в Казахстане: представляют рейтинг самых заметных треков, альбомов и артистов. Музыку, которую казахстанские пользователи слушали чаще всего, можно найти во вкладке «Обзор» — в специальном разделе.

Рейтинг популярных артистов возглавил рэп-исполнитель и битмейкер Скриптонит. Сразу четыре его сборника попали в рейтинг самых прослушиваемых альбомов, а песня «Москва любит…» вошла в топ-30 треков. Но главным хитом стал трек X.O известного местного R&B исполнителя The Limbа — именно его пользователи «ВКонтакте» в Казахстане слушали самое большое количество раз.

В топе сразу две песни от MORGENSHTERN. Он занял третье место среди артистов, а его альбом «ЛЕГЕНДАРНАЯ ПЫЛЬ» оказался наиболее заметным за год.

Шесть из десяти самых популярных исполнителей — родом из Казахстана.

Топ-10 треков:

The Limba & Andro — X.O

JONY & Andro — Мадам

Miyagi & Andy Panda — Kosandra

Тайпан & Agunda — Луна не знает пути

RaiM — Двигаться

NECHAEV — 18

MORGENSHTERN & Элджей — Cadillac

Джаро & Ханза — Ты мой кайф

Gafur & JONY — Lollipop

EMIN feat. JONY — Камин.





Топ-10 артистов:

Скриптонит

JONY

MORGENSHTERN

Rauf & Faik

Jah Khalib

V $ X V PRiNCE

Miyagi & Andy Panda

The Limba

Ирина Кайратовна

RaiM.





Топ-10 альбомов:

ЛЕГЕНДАРНАЯ ПЫЛЬ — MORGENSHTERN

2004 — Скриптонит

KNCNTRT— V $ X V PRiNCE

YAMAKASI — Miyagi & Andy Panda

Список твоих мыслей — JONY

MOON FLAME — Andro

Я люблю тебя — Rauf & Faik

Калейдоскоп — Gafur

Я дома. — The Limba

7 (Part 2) — Artik & Asti.



