«ВКонтакте» подвел музыкальные итоги года в Казахстане

«ВКонтакте» и BOOM делятся музыкальными итогами 2020 года в Казахстане: представляют рейтинг самых заметных треков, альбомов и артистов. Музыку, которую казахстанские пользователи слушали чаще всего, можно найти во вкладке «Обзор» — в специальном разделе.
Рейтинг популярных артистов возглавил рэп-исполнитель и битмейкер Скриптонит. Сразу четыре его сборника попали в рейтинг самых прослушиваемых альбомов, а песня «Москва любит…» вошла в топ-30 треков. Но главным хитом стал трек X.O известного местного R&B исполнителя The Limbа — именно его пользователи «ВКонтакте» в Казахстане слушали самое большое количество раз.
В топе сразу две песни от MORGENSHTERN. Он занял третье место среди артистов, а его альбом «ЛЕГЕНДАРНАЯ ПЫЛЬ» оказался наиболее заметным за год.
Шесть из десяти самых популярных исполнителей — родом из Казахстана.
Топ-10 треков:
The Limba & Andro — X.O
JONY & Andro — Мадам
Miyagi & Andy Panda — Kosandra
Тайпан & Agunda — Луна не знает пути
RaiM — Двигаться
NECHAEV — 18
MORGENSHTERN & Элджей — Cadillac
Джаро & Ханза — Ты мой кайф
Gafur & JONY — Lollipop
EMIN feat. JONY — Камин.
Топ-10 артистов:
Скриптонит
JONY
MORGENSHTERN
Rauf & Faik
Jah Khalib
V $ X V PRiNCE
Miyagi & Andy Panda
The Limba
Ирина Кайратовна
RaiM.
Топ-10 альбомов:
ЛЕГЕНДАРНАЯ ПЫЛЬ — MORGENSHTERN
2004 — Скриптонит
KNCNTRT— V $ X V PRiNCE
YAMAKASI — Miyagi & Andy Panda
Список твоих мыслей — JONY
MOON FLAME — Andro
Я люблю тебя — Rauf & Faik
Калейдоскоп — Gafur
Я дома. — The Limba
7 (Part 2) — Artik & Asti.