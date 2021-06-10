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«ВКонтакте» перезапустила платформу для предпринимателей
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Сегодня в 10:55

«ВКонтакте» перезапустила платформу для предпринимателей

Платформа «Бизнес ВКонтакте» для продвижения и развития малых и микробизнесов получила обновление. Теперь все инструменты доступны в едином интерфейсе: как на десктопе, так и на мобильных устройствах.

Платформа позволяет без специальных знаний создать сайт, привлечь подписчиков в сообщество, продвигать товары и услуги или вернуть лояльных клиентов.

Также на платформе появился специальный путеводитель для выбора подходящего формата рекламы. Дашборд на главном экране платформы позволяет сразу увидеть расходы и баланс, запущенные кампании и их результаты, а также узнать, какие объявления работают лучше остальных.

Предпринимателям доступно несколько инструментов для ведения и развития бизнеса: быстрое продвижение, создание сайта и сообщества и образовательные материалы.

Рекламные возможности «Бизнеса ВКонтакте» поддерживают автоматическое управление ценой и оптимизацию бюджета на целевые действия. Для запуска кампании достаточно 500 рублей.

Источник: rb.ru

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