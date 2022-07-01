Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
vizitnuyu-kartochku-teatra-ko-dnyu-stolicy-predstavit-astana-balet
Визитную карточку театра ко дню столицы представит «Астана Балет»
609
Главная
/
Возможности
/
Новости

29.06.2022

Визитную карточку театра ко дню столицы представит «Астана Балет»

2 июля публике представят национальный дивертисмент «Наследие Великой степи» в авторской интерпретации заслуженных деятелей Казахстана Айгуль Тати и Мукарам Авахри.

Глубокий этнографический и образный рассказ о национальной самобытности на языке танца стал визитной карточкой театра. В концертной программе собраны последние достижения казахского хореографического искусства, представлены оригинальные и необычные сочетания этнографических элементов, танцевальных традиций и современных балетмейстерских решений.

Хореографические миниатюры казахстанских балетмейстеров повествуют о традициях и истории, красоте и вдохновении, что дарит необъятная природа казахской земли.

5, 6, 8 и 9 июля на сцене театра «Астана Балет» состоится Вечер Европейской хореографии в сопровождении симфонического оркестра театра. В первом отделении вечера столичному зрителю представят премьеру одноактного балета «Орфей и Эвридика». Это хореографическая интерпретация мифа Древней Греции в стиле неоклассики с элементами модерна на музыку композиторов Сергея Прокофьева, Эдуарда Уильяма Элгара, Георга Фридриха Генделя и Дэвидсона Джаконелло. Хореографом выступила Кристина Полин, бывшая танцовщица Гамбургского балета Джона Ноймайера. Во втором отделении будет показана хореографическая миниатюра «Падшие ангелы» гения современного танца Иржи Килиана под барабанную дробь Стивена Райха.

Узнайте первыми:

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#астана #астанабалет #кудасходить #деньгорода #театр
Поиск по сайту:
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
В Алматы состоится V международный театральный фестиваль «Откровение»
1865
WhatsApp позволит пользователям выбирать качество видео перед отправкой
952
XI Зимний благотворительный бал торжественно раскроет свои двери в Hotel Astana Radisson
3033
Подписаться

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.