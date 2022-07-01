Визитную карточку театра ко дню столицы представит «Астана Балет»

2 июля публике представят национальный дивертисмент «Наследие Великой степи» в авторской интерпретации заслуженных деятелей Казахстана Айгуль Тати и Мукарам Авахри.

Глубокий этнографический и образный рассказ о национальной самобытности на языке танца стал визитной карточкой театра. В концертной программе собраны последние достижения казахского хореографического искусства, представлены оригинальные и необычные сочетания этнографических элементов, танцевальных традиций и современных балетмейстерских решений.

Хореографические миниатюры казахстанских балетмейстеров повествуют о традициях и истории, красоте и вдохновении, что дарит необъятная природа казахской земли.

5, 6, 8 и 9 июля на сцене театра «Астана Балет» состоится Вечер Европейской хореографии в сопровождении симфонического оркестра театра. В первом отделении вечера столичному зрителю представят премьеру одноактного балета «Орфей и Эвридика». Это хореографическая интерпретация мифа Древней Греции в стиле неоклассики с элементами модерна на музыку композиторов Сергея Прокофьева, Эдуарда Уильяма Элгара, Георга Фридриха Генделя и Дэвидсона Джаконелло. Хореографом выступила Кристина Полин, бывшая танцовщица Гамбургского балета Джона Ноймайера. Во втором отделении будет показана хореографическая миниатюра «Падшие ангелы» гения современного танца Иржи Килиана под барабанную дробь Стивена Райха.