Вице-президент Международного аэропорта Алматы о карьере и важных качествах руководителя

Динара Сейджапарова, 45 лет, город — Алматы, CFO Almaty International Airport, @dseijapa





О карьере

Я окончила университет в США. Начинала карьеру в The World Bank в Вашингтоне. На тот момент в списке требований к сотрудникам было наличие минимум магистерской степени, а лучше PhD, но я попала туда после бакалавриата благодаря рекомендации профессора. Это было интересное время. Я занималась оценкой портфелей разных стран.

После работы в банке я поступила на программу MBA в Стэнфордский университет. Была первой студенткой из Казахстана, которая попала на эту программу.

Я начинала карьеру в The World Bank в Вашингтоне





Получила степень MBA, и меня пригласили в Казахстан, где я семь лет работала в системе «КазМунайГаз». Мы с нуля создавали компанию по управлению проектами на морском шельфе. Одним из самых крупных проектов стал Кашаган. Я была одним из самых молодых топ-менеджеров в команде, работа была безумно интересной.

После этого меня пригласили создавать Национальный управляющий холдинг «Байтерек», который курировал крупные финансовые компании Казахстана. Я кардинально поменяла сферу: ушла из нефтяного сектора в финансовый. Проработала там шесть лет, и меня пригласили в Алматинский аэропорт. Я снова поменяла отрасль, попала в авиацию.

Сейчас я вице-президент Международного аэропорта Алматы по экономике и финансам. Работаю здесь третий год.

Каким должен быть руководитель

Руководитель должен быть лидером, обладать соответствующими качествами:

— думать не сегодняшним днем, а просчитывать шаги как минимум на год вперед. Учитывать не только собственные приоритеты и цели, но и траекторию развития компании

— уметь принимать сложные, непопулярные решения при необходимости

— уметь брать ответственность на себя

— знать, как собрать команду и мотивировать ее на работу. Для меня важен человеческий фактор. Считаю, что нужно давать человеку возможность роста, поощрять обучение, поиск новых сфер для развития

— важна эмпатия к сотрудникам. Это не значит каждый день разговаривать по душам, но нужно понимать их потребности, мотивировать

— со временем я поняла, что и руководитель, и сотрудники выигрывают, если вы умеете делегировать обязанности. Постепенно ты начинаешь интуитивно оценивать потенциал сотрудников. Понимаешь, какой результат они могут тебе дать

— для меня, как финансового директора, важно уметь находить креативные решения, чтобы достигать финансовых целей компании.

Об обучении

Я постоянно обновляю свои знания, потому что мир не стоит на месте. Меня интересуют IT-технологии, big data. Смотрю новые лекции профессоров и презентации мировых предпринимателей. Часто читаю биографии, статьи. Нравятся книги Талеба.

Помимо этого я получаю огромный опыт на производстве. Вовлеченность в процесс работы помогает достигать результатов. Я легко вдохновляюсь, в каждой сфере почерпнула многое: изучала геологию во время работы в нефтяной отрасли, исследовала, как работает авиационный бизнес. И все это безумно интересно, каждый день происходит что-то новое.

Вовлеченность в процесс работы помогает достигать результатов





Также занимаюсь вопросами устойчивого развития. Мне интересно, как компании могут развиваться на долгосрочной основе, уделяя внимание таким факторам, как здоровье сотрудников, гендерное равенство, финансовая стабильность компании, забота об окружающей среде.

О преимуществах и сложностях

Я никогда не считала себя амбициозной карьеристкой, но получаю удовольствие от работы, чувствую себя в своей тарелке. Я прихожу в новые команды независимо от сферы и работаю над достижением результата. Думаю, это своего рода призвание, потому что руководитель — это тоже профессия.

Сложности бывают всегда, без этого было бы неинтересно жить. Они обычно касаются делового цикла. Иногда приходится принимать непопулярные решения, брать на себя риски, испытывать стресс. Но если ты полностью отдаешься делу, тебе всегда будет сопутствовать успех.

О планах

Мы хорошо продержались в период карантина, не ушли в минус, закончим год с неплохой прибылью. Сейчас работаем над тем, чтобы осуществить плавную передачу компании в управление нового инвестора TAV Airports. Думаю, их огромный опыт даст многое как аэропорту, так и городу.