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Visa запустила программу по созданию NFT
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Сегодня в 09:35

Visa запустила программу по созданию NFT

Платежный сервис Visa запустил образовательную программу по развитию бизнеса с помощью невзаимозаменяемых токенов.

Программа рассчитана на год и нацелена на художников, музыкантов, модельеров и кинематографистов. Таким образом компания надеется понять перспективы и проблемы, с которыми сталкиваются создатели, и изучить роль, которую NFT могут сыграть в монетизации их работы.

В итоге Visa планирует разработать собственные коммерческие NFT-продукты.

Группа будет небольшой, чтобы создать сообщество и поддерживать техническое наставничество. Заинтересованные авторы должны будут заполнить анкету и пройти личное собеседование. Им также предоставят единовременную стипендию.

Источник: bluescreen.kz

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