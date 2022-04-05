Visa запустила программу по созданию NFT

Платежный сервис Visa запустил образовательную программу по развитию бизнеса с помощью невзаимозаменяемых токенов.

Программа рассчитана на год и нацелена на художников, музыкантов, модельеров и кинематографистов. Таким образом компания надеется понять перспективы и проблемы, с которыми сталкиваются создатели, и изучить роль, которую NFT могут сыграть в монетизации их работы.

В итоге Visa планирует разработать собственные коммерческие NFT-продукты.

Группа будет небольшой, чтобы создать сообщество и поддерживать техническое наставничество. Заинтересованные авторы должны будут заполнить анкету и пройти личное собеседование. Им также предоставят единовременную стипендию.

Источник: bluescreen.kz