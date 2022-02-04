Visa открыла набор заявок на конкурс стартапов с призовым фондом $500 000

В этом году в конкурсе впервые смогут принять участие проекты с решения в области криптовалют. К участию ждут стартапы, которые разрабатывают технологии в областях блокчейна, BaaS, краудфандинга, необанкинга, альтернативного кредитования, программ лояльности и многих других.

Конкурс пройдет в несколько этапов, в том числе региональном и глобальном. Финал конкурса пройдет в Катаре в ноябре текущего года. Общий призовой фонд составит $500 000.

Подать заявку на конкурс можно на сайте Visa Everywhere Initiative.

Источник: rb.ru