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Visa открыла набор заявок на конкурс стартапов с призовым фондом $500 000
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Сегодня в 09:58

Visa открыла набор заявок на конкурс стартапов с призовым фондом $500 000

В этом году в конкурсе впервые смогут принять участие проекты с решения в области криптовалют. К участию ждут стартапы, которые разрабатывают технологии в областях блокчейна, BaaS, краудфандинга, необанкинга, альтернативного кредитования, программ лояльности и многих других.

Конкурс пройдет в несколько этапов, в том числе региональном и глобальном. Финал конкурса пройдет в Катаре в ноябре текущего года. Общий призовой фонд составит $500 000.

Подать заявку на конкурс можно на сайте Visa Everywhere Initiative.

Источник: rb.ru

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#криптовалюта #конкурс #технологии #стартапы #visa
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