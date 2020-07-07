Visa организует онлайн-хакатон для белорусских женщин-предпринимателей

Мероприятие состоится в рамках глобальной инициативы She’s Next, Empowered by Visa по поддержке женщин-предпринимателей, которые управляют, финансируют и развивают собственный бизнес.
В хакатоне смогут участвовать как сформированные команды, так и отдельные участники.
23 июля — первая онлайн-встреча, где участники познакомятся друг с другом, менторами, получат задание и смогут поучаствовать в сессии по дизайн-мышлению.
27 июля — официальное открытие хакатона. Команды начнут работать над проектами в удаленном формате, консультируясь с менторами.
2 августа — финал хакатона в онлайн-формате.
Главный приз — акселерационная программа стартап-хаба «Имагуру» и денежный приз 6 тысяч долларов от Visa и Белагропромбанка на развитие предложенного проекта.
Источник: dev.by