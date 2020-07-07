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Visa организует онлайн-хакатон для белорусских женщин-предпринимателей
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Сегодня в 10:09

Visa организует онлайн-хакатон для белорусских женщин-предпринимателей

Международная компания платежных технологий Visa начала принимать заявки на участие в первом онлайн-хакатоне для женщин-предпринимателей в Беларуси.

Мероприятие состоится в рамках глобальной инициативы She’s Next, Empowered by Visa по поддержке женщин-предпринимателей, которые управляют, финансируют и развивают собственный бизнес.

В хакатоне смогут участвовать как сформированные команды, так и отдельные участники.

23 июля — первая онлайн-встреча, где участники познакомятся друг с другом, менторами, получат задание и смогут поучаствовать в сессии по дизайн-мышлению.

27 июля — официальное открытие хакатона. Команды начнут работать над проектами в удаленном формате, консультируясь с менторами.

2 августа — финал хакатона в онлайн-формате.

Главный приз — акселерационная программа стартап-хаба «Имагуру» и денежный приз 6 тысяч долларов от Visa и Белагропромбанка на развитие предложенного проекта.

Источник: dev.by

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#бизнес #хакатон #беларусь #онлайн
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