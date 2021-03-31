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Visa начнет проводить платежи в криптовалюте USD Coin
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Сегодня в 10:22

Visa начнет проводить платежи в криптовалюте USD Coin

Visa разрешит использовать стейблкоин USD Coin для расчетов в своей платежной сети. Компания запустила пилотный проект совместно с криптоплатформой Crypto.com и криптобанком Anchorage.

Visa успешно провела первую расчетную транзакцию, отправив USDC на собственный Ethereum-адрес в криптобанке Anchorage. Партнеры компании смогут проводить операции с криптовалютой в конце 2021 года.

Стейблкоины — криптовалюты, которые привязаны к запасам обычных валют или физических товаров, таких как золото или нефть. Их курсы обмена подвержены меньшим колебаниям, чем курсы типичных криптовалют, например, биткоина. USD Coin — это цифровая монета, стоимость которой привязана к доллару США.

Если клиент решит использовать криптовалютную карту Visa для оплаты товаров, стейблкоины, хранящиеся в кошельке, будут конвертированы в традиционные валюты.

Источник: incrussia.ru

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#криптовалюта #visa #деньги
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