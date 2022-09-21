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Visa и Halyk Bank запускают марафон «Бизнес-лидерство» для поддержки предпринимательниц Центральной Азии
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Сегодня в 10:17

Visa и Halyk Bank запускают марафон «Бизнес-лидерство» для поддержки предпринимательниц Центральной Азии

В Казахстане и Центральной Азии стартует марафон «Бизнес-лидерство» для поддержки предпринимательниц региона.

Марафон пройдет под слоганом «Успешный бизнес – это баланс!». Участницы смогут посетить восемь образовательных лекций по эффективному ведению бизнеса и формированию гармоничной повседневной жизни. Лекторами марафона выступят признанные лидеры из бизнес-индустрии и других сфер. В этом году участницы также получат возможность выиграть гранты на развитие собственного бизнеса.

15 сентября 2022 года начался прием заявок на участие в марафоне. Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте программы, после чего получить подтверждение и пройти обучение, включая обязательное тестирование при помощи чатбота с рейтинговой системой оценки. Участие в марафоне доступно для совершеннолетних женщин, интересующихся или занимающихся бизнесом, со всей территории стран Центральной Азии на бесплатной основе.

Помимо инсайтов от экспертов в бизнесе и других сферах, участницы могут побороться за гранты на развитие бизнеса. Чтобы выйти в финал марафона и стать претенденткой на получение гранта, участницам необходимо отвечать на все задания в чатботе. В список заданий также включена подготовка мини-эссе о собственном бизнесе. Баллы за тесты в чатботе будут начисляться автоматически за правильные ответы, в то время как эссе будет оцениваться жюри марафона. 15 финалисток с самыми высокими баллами войдут в шорт-лист марафона.

Далее, среди финалисток с помощью открытого голосования будут выбраны три победительницы, которые получат 5 000 000, 3 000 000 и 1 000 000 тенге на развитие своего бизнеса за первое, второе и третье места соответственно.

В рамках запуска марафона «Бизнес-лидерство», Halyk Bank объявил о продолжении собственной программы поддержки Женского предпринимательства и заявил о выделении миллиарда тенге из собственных средств на льготное финансирование предпринимательниц.

Эта сумма станет шестым миллиардом тенге, выделенным банком в рамках программы, где у предпринимательниц будет возможность получить до 20 000000 тенге на одного заемщика под 5%.

В рамках льготного финансирования от Halyk Bank трем победительницам марафона предоставляется возможность увеличения объемов займа на развитие бизнеса до 50 000 000, 40 000 000 и 30 000 000 тенге, за первое, второе и третье места соответственно.

Всем остальным участницам марафона будет предоставлена возможность льготного займа в банке до 20 000 000 тенге.

В рамках партнерства всем участницам образовательного марафона счета в Halyk Bank открываются бесплатно.

Марафон реализуется компанией Visa совместно с брендом Onlinebank by Halyk — мобильным приложением для бизнеса крупнейшего банка Казахстана.

Цель марафона — поддержка женщин, которые планируют запустить собственное дело или уже заняты развитием существующего бизнеса.

Техническим партнером марафона выступает Tech Hub Международного финансового центра «Астана». В Казахстане программу поддержали Фонд устойчивого развития и поддержки женского предпринимательства, Центр развития женского предпринимательства при Национальной палате предпринимателей РК «Атамекен», структуры «ООН-женщины в Казахстане», Центр предпринимательства Qoldaý, Ннкоммерческая организация TechnoWomen, Фонд развития предпринимательства «Даму».

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#бизнес #visa #halykbank #женщины #предприниматели
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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.