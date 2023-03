Visa и Halyk Bank выпустили первую в мире ко-брендинговую карту She’s Next для предпринимательниц

В рамках глобальной инициативы по поддержке женского предпринимательства She's Next, Empowered by Visa выпущена первая ко-брендинговая карта She's Next от Visa и Halyk Bank. Это пилотный проект, доступный только участницам образовательного марафона «Бизнес-лидерство» в рамках второй волны инициативы в Казахстане.

Только те предпринимательницы, которые полностью прошли образовательный марафон и получили сертификат, могут открыть ко-брендинговую карту c логотипом She's Next, Empowered by Visa.

Какие преимущества и привилегии для бизнеса дает карта своим держательницам:

— открытие и обслуживание карты — 0 тг

— комиссия за снятие до 5 000 000 тг наличных в месяц — 0 тг

— комиссия за снятие свыше 5 000 000 тг наличных в месяц — 0,4%

— комиссия за пополнение карты через банкомат — 0 тг

— комиссия за пополнение карты через отделение банка — 0,25% от суммы.

В сентябре 2022 года во время анонса запуска She’s Next Halyk Bank объявил о шестом запуске традиционной программы льготного кредитования для поддержки женщин-предпринимательниц. На эти цели банк выделяет из собственных средств 1 миллиард тенге. Это уже шестой миллиард тенге, который будет направлен на поддержку женского предпринимательства. В рамках очередного этапа программы предпринимательницы могут получить на развитие своего бизнеса до 20 млн тенге под 5%.

В 2023 году приоритет по выдаче займов по данной программе отдан участницам образовательного марафона «Бизнес-лидерство» в рамках инициативы She’s Next, Empowered by Visa, которая реализуется компанией Visa совместно с Halyk Bank и брендом Onlinebank by Halyk. Всего во второй волне инициативы приняло участие почти 7 000 предпринимательниц из Центральной Азии.

Чтобы получить ко-брендинговую карту She's Next от Visa и Halyk Bank участницам марафона, которые завершили обучение и получили сертификат, необходимо написать письмо с пометкой «Карта Visa» на адрес pr@halykbank.kz.