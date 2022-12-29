Visa и Halyk Bank объявили победительниц марафона «Бизнес-лидерство» в рамках She’s Next. Empowered by Visa

23 декабря состоялось торжественное объявление победительниц марафона «Бизнес-лидерство» для поддержки предпринимательниц в рамках второй волны глобальной инициативы She’s Next. Empowered by Visa в Центральной Азии.

Марафон реализован глобальной компанией платежных технологий Visa совместно с Halyk Bank и брендом Onlinebank by Halyk. Техническим партнером марафона выступил Tech Hub Международного финансового центра «Астана».

Всего в образовательной программе зарегистрировались около 6800 предпринимательниц из Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана. В ходе марафона участницы прошли курс образовательных лекций от топовых экспертов, посвященных эффективному ведению бизнеса, тайм-менеджменту, а также соблюдению баланса между работой и личной жизнью.

По итогам обучения участницы выполнили тестовые задания и поделились эссе о своей предпринимательской деятельности. В финал марафона вышли 15 предпринимательниц — из них путем открытого голосования были выбраны три победительницы.

Победительницей марафона, получившей 30% голосов и грант в размере 5 миллионов тенге на развитие своего дела, стала Қадыржан Төлеу. Уже два года Төлеу управляет собственной кухней на колесах и кейтеринговой службой и стремится развивать сеть фудтраков для популяризации балхашской рыбы, а также формирования туристической гастрономической культуры.

Второе место заняла Ыбыраева Еркежан с экологическим проектом E-cycle, направленным на улучшение экологического состояния Астаны. За Еркежан и ее проект проголосовали 963 человека или 11% всех голосовавших.

С результатом в 821 голос третье место заняла Алимбетова Алида, бизнес которой связан с полиграфией — «Аққалам». Алида мечтает производить полиграфическую продукцию с изображениями национальных героев и прививать детям любовь к казахской культуре через визуальное восприятие мира.

В рамках льготного финансирования от Halyk Bank у предпринимательниц будет возможность получить до 20 000 000 тенге на одного заемщика под 5%*. Заявки будут приниматься только от участниц, прошедших марафон и имеющих сертификат о прохождении. Трем победительницам марафона Halyk Bank предоставляет возможность увеличения объемов займа на развитие бизнеса до 50 000 000, 40 000 000 и 30 000 000 тенге, за первое, второе и третье места соответственно*. Дополнительно, в рамках партнерства всем участницам образовательного марафона счета в Halyk Bank открываются бесплатно.

Условия по льготному займу от Halyk Bank:

— необходимо быть участницей марафона «Бизнес-лидерство» в рамках She’s Next и иметь сертификат о прохождении обучения.

— с 4 января по 31 января 2023 Halyk Bank будет осуществлять сбор заявок на льготное кредитование от участниц марафона.

Для подачи заявки участницам марафона необходимо в срок до 31.01.2023 г., используя новые знания, полученные на марафоне, подготовить и предоставить банку бизнес-план с описанием бизнес-идеи и при наличии действующего бизнеса предоставить необходимые документы по бизнесу.

С 1 февраля по 15 февраля 2023 — все полученные заявки будут рассмотрены банком и приняты решения о возможности кредитования.

С 16 февраля по 28 февраля 2023 — срок принятия решения банком.

В марте 2023г. по итогам кредитного анализа банк сообщит ФИО участниц, которым будет одобрено льготное кредитование от Halyk Bank.

По всем вопросам обращаться по контактам, указанным на сайте банка: www.halykbank.kz