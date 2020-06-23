Виртуальная реальность в Центральной Азии: развитие и перспективы

Виталий Болдырев, 41 год, город — Нур-Султан, разработка AR/VR-решений для промышленных предприятий, образования и туризма, заместитель генерального директора ТОО 10Tech, facebook, @vitaliyboldyreff
О себе
Я окончил Саратовский государственный технический университет по специальности «управление и информатика в технических системах».
В 2010 году переехал в Астану. В 2016 году меня пригласили в компанию 10Tech, которая занималась разработкой решений с использованием технологий дополненной и виртуальной реальности для промышленных предприятий, образования и туризма.
О VR
Для создания AR/VR-приложений мало знать язык программирования. Нужно владеть навыками 3D-визуализации. Для начинающих есть много простых и мощных инструментов. Мы используем Unity3D и Unreal Engine, объединяющие необходимые фреймворки для гаджетов, таких как HoloLens, HTC Vive, Oculus. Приложение для социальных сетей Facebook и Instagram Spark AR позволяет за несколько часов создать AR-маску или «привязать» к физической метке AR 3D-объект.
Популярными становятся инди-игры и инди-разработчики. Это специалисты, способные в одиночку или небольшой командой разрабатывать не только популярные игры, но и приложения для бизнеса.
Популярными становятся инди-игры и инди-разработчики
Профессиональная разработка AR/VR-решений ведется командой. В нее входят 3D-модельеры-текстурщики, аниматоры, модельеры по персонажам — 3D Character Artist, модельеры по окружению, Unity 3D-разработчики. Для управления командой и продуктом нужны Project Manager и Product Manager. Также привлекаются motion-дизайнеры, если речь идет о разработке VR-роликов в формате 360, профессиональные дикторы, звукорежиссеры, сценаристы.
О работе с VR
Я заместитель генерального директора 10Tech. Это официальный бизнес-партнер ведущих мировых компаний в области AR/VR — Microsoft и Oculus. Наши заказчики — крупнейшие компании Казахстана: ERG, «КазМунайГаз», ТШО. В мои обязанности входит управление IT-проектами, взаимодействие с заказчиками и организационные мероприятия. Но я нахожу время для участия в разработке.
В 2017 году к EXPO мы создали бесплатное приложение в Unity 3D — ASAR. С его помощью пользователь может навести камеру мобильного телефона на один из туристических пилонов и сфотографироваться с виртуальной достопримечательностью.
OAR — наше приложение, которым сегодня пользуются менеджеры горного дела в США, Канаде, Австралии, Индии, Китае.
Третье направление — удаленные экскурсии в формате VR c использованием видео в формате 360. Один из проектов, над которым мы работаем — приложение, посвященное цитадели Шымкента. В нем пользователь, одев VR-очки, переместится на 200 лет назад и погрузится в события того времени.
AR/VR-направление способно изменить мир. Через несколько лет нам не нужны будут смартфоны: все функции можно будет использовать в AR-очках. Уже сейчас VR-технологии позволяют не только сократить время обучения новым навыкам, но и снизить травматизм в производстве, удаленно путешествовать в пространстве и времени.
VR в Казахстане
В Казахстане есть сообщества по разработкам игр и 3D-визуализации. На базе Астана Hub проводятся мероприятия, связанные с разработкой приложений AR/VR. Это CG-SREDA и GameDevKz.
Думаю, что количество AR/VR-специалистов будет расти. Мы планируем создать онлайн-школы для обучения молодых специалистов. Они помогут молодым ребятам найти призвание и сделать первые шаги к профессиональному росту в этой сфере.
Советы
Перед тем как начать путь в VR, стоит определиться с направлением. Это может быть разработка в одном из движков Unity 3D или Unreal Engine. Другим будет интересно одно из направлений в 3D-визуализации.
Будет полезно читать новости о развитии AR/VR-технологий. Есть ресурсы uploadvr.com или holographica.space. В Telegram также есть сообщества по направлениям. А платные онлайн-курсы могут за короткое время повысить навыки и расширить кругозор.
Акмаль Салихов, 34 года, город — Ташкент, основатель VRonica, facebook
О себе
Изначально у меня была студия звукозаписи. Но постепенно мы переформатировались в студию производства контента.
Работали с IT-компаниями, делали озвучки. В 2009 году к нам обратились разработчики мобильных игр. Мне понравилась эта сфера.
О VR
VR-разработчик занимается тем, что переносит 3D-проект в виртуальную реальность. В Центральной Азии особым спросом пользуются web-, мобильные и игровые приложения, которые строятся на 2D. Поэтому, чтобы работать с VR, нужно иметь опыт в 3D. К нему привязывают механику шлема, повороты головы, управление рук, а в будущем добавится управление ног.
В ближайшее время мейнстримом будет AR-направление
VR/AR-разработчиков мало. Такие разработки занимают много времени, требуют более тщательной проверки. Думаю, в ближайшее время мейнстримом будет AR-направление. Но ежегодно мы наблюдаем рост специалистов и виртуальной реальности.
О работе с VR
Я основатель компании VRonica. Занимаюсь изучением новых шлемов, оборудования и их возможностей. Написанием кода занимается команда программистов, 3D занимаются модельеры окружения. Моя задача как product owner состоит в том, чтобы собрать команду, обеспечить заказы и стабильную зарплату.
В 2015 году я захотел создать свою 3D-игру. Была мечта опубликоваться в STEAM и заработать. Задуманная игра была не завершена, но мы с командой набрались опыта в работе с 3D в VR и стали одними из первых специалистов в стране.
Сейчас мы стремимся развивать свои игры в виртуальной реальности. В 2016 году нашим первым проектом стал VR-тур по новостройкам Murat Buildings. Это крупный застройщик в Узбекистане. Благодаря этому мы сотрудничаем с другими строительными компаниями.
VR в Узбекистане
Я не уверен, что помимо нас в Узбекистане есть компании, узко специализирующиеся на VR. Мы ежегодно демонстрируем наши разработки на конференциях, выставках. Одна из последних — VRMuseum по музеям Ташкента. Думаю, что в ближайшие пять лет направление будет стремительно развиваться и превратится в крупный рынок на подобие FinTech. Сейчас у каждого есть фитнес-трекер, а в скором будущем у всех будут шлемы виртуальной реальности. Мы ожидаем большой взрыв популярности устройств, когда они станут легкими, качественными и доступными.
Советы
Если вы умеете делать 3D-игры для ПК, вам будет легко создать VR-проект.
Есть люди, которые интересуются VR-направлением, но не умеют программировать. В этом случае я рекомендую не тратить время на изучение языков программирования, а начать с создания 360 контента: съемка фото-видео, 3D рендеры.
Архитектурные и интерьер-дизайнеры также близки к тому, чтобы стать VR-специалистами. Многие инструменты позволяют конвертировать проекты из 3D Max и Revit в виртуальную реальность.
Азиз Назаров, 26 лет, город — Душанбе, дизайнер/3D artist, @nazproduction
О себе
Я окончил Русско-Таджикский славянский университет по специальности «экономика». 13 лет занимаюсь дизайном. С детства увлекался компьютерными играми. Детское желание внести изменения в любимые игры привело меня в игровой моддинг.
Владение графическими редакторами помогло мне выйти на рынок графического дизайна. Начинал с разработки логотипов, сайтов. Параллельно собрал музыкальный коллектив и начал работать со звуком, видеосъемками и монтажом. Изучал все, что было интересно.
О VR
VR-проекты создаются по принципу моделирования обычных 3D-игр. Команда состоит из 3D-художников, которые занимаются разработкой окружения, художников по текстурам, разработчиков.
VR также может быть обычной съемкой на камеру с 360°. Но этот вид считается только видеоконтентом, набирает популярность и миллионные просмотры на YouTube.
Чтобы научиться VR, нужно уметь пользоваться специальными программами
Чтобы научиться VR, нужно уметь пользоваться специальными программами. Это Blender для человеческих лиц, 3Ds Max для зданий, Autodesk Maya для структуры тела, Sketch, 4D Cinema, Photoshop. Обязательным навыком для профессионалов считается 3D-моделирование, умение чувствовать пространство, понимание художественной перспективы.
О работе с VR
Я работаю креативным дизайнером в Zet-Mobile. Это мобильный оператор сотовой связи. Мы предоставляем интернет, мобильную связь, онлайн-телевидение, медиапорталы. Я занимаюсь интерфейсом приложений, лендингов, продуктов, публикаций и офисов компании.
Дополнительно я открыл production по 3D-моделированию. Мы разработали проекты для игры Sandbox, компании Pixowl. Недавно привезли 3D-принтеры, и мы активно начали внедрять их в работу.
VR в Таджикистане
В Таджикистане VR-направление не развито. Я слежу за тем, что происходит в мире, захожу в виртуальные музеи разных стран. По такому образцу хотим создать реконструкцию храмов, в которых можно устроить виртуальное путешествие и познакомиться с историческими строениями.
Советы
Начинающий VR-специалист должен уметь рисовать.
Каждый может зарабатывать на создании контента формата 360°, снимая природу. Для этих целей нужна камера, знание Photoshop и других программ.