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Virgin Hyperloop объявила дату запуска своих сверхбыстрых капсул
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Сегодня в 11:55

Virgin Hyperloop объявила дату запуска своих сверхбыстрых капсул

Virgin Hyperloop в пятницу объявила, что запуск сверхбыстрых капсул, позволяющих людям перемещаться со скоростью 1200 км/ч, планируется совершить в 2027 году.

Каждая капсула рассчитана на 28 пассажиров. Транспорт можно адаптировать для перевозки на короткие и длинные расстояния, сообщает Reuters. Для перемещения используется вакуумный тоннель и технология магнитной левитации.

Virgin Hyperloop намерена получить сертификат безопасности на свой продукт к 2025 году, а к 2030-ому — разработать план коммерческих перевозок. Первыми странами, где компания планирует развивать свой продукт, станут Индия и Саудовская Аравия — из-за перегруженности в них трафика.

Система Virgin Hyperloop прошла испытания в ноябре 2020 года. Капсула развила скорость 172 км/ч.

Источник: rb.ru

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